日本北海道少女墜橋致死案 主嫌被判27年定讞

日本北海道知名景點「神居大橋」2024年發生一起女高中生墜橋命案。旭川地方法院上月22日已判處被告內田梨瑚27年有期徒刑。由於被告與檢方未在期限內上訴，今天判決定讞。

日本放送協會（NHK）報導，被告內田梨瑚目前23歲，被控於2024年4月18日至19日凌晨，與友人小西優花共謀，將一名當時17歲、居住於留萌市的女高中生強行帶上車，並將其監禁於車內，從留萌市載往旭川市神居古潭地區一處橋樑。

隨後內田在橋樑附近命令被害人脫光衣服，並要求被害人坐在橋邊欄杆上，並恐嚇被害人「跳下去」、「去死吧」等，導致被害人墜落溪流，溺水窒息身亡。檢方因此依涉嫌殺人、監禁及不同意猥褻致死起訴內田。

被告在審判期間主張「沒有殺意，我沒有使她墜橋」，不過旭川地院上月22日，認定她有殺意與殺人行為，採納檢方求刑，決定判處被告27年有期徒刑。

而被告已經向辯護律師表示無意上訴。根據法院表示，被告方面與檢方均未在期限、也就是昨天之前提出上訴，因此內田的刑期已經確定。

共同社報導，被告的辯護律師方面，否認被告犯下殺人罪與不同意猥褻致死罪，不過旭川地院全部認定內田犯下殺人罪、監禁罪、不同意猥褻致死罪。

儘管內田主張使受害者全裸坐在橋上的欄杆，並出言恐嚇，但是不承認把受害者推下橋；然而，因本案已經入監服刑的共犯小西優花供稱，是內田把高中生推下橋。

旭川地院田中結花表示，儘管無法斷定受害者墜橋的過程，「但是即便受害者是自己墜橋或是不小心墜橋，被告的行為已構成殺害行為」。

與內田一同被控殺人等罪名的小西優花目前21歲，因同案被判有期徒刑23年，已入監服刑。