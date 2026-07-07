快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

日本北海道少女墜橋致死案 主嫌被判27年定讞

中央社／ 東京7日綜合外電報導
川地方法院判處被告內田梨瑚27年有期徒刑。圖／AI生成
川地方法院判處被告內田梨瑚27年有期徒刑。圖／AI生成

日本北海道知名景點「神居大橋」2024年發生一起女高中生墜橋命案。旭川地方法院上月22日已判處被告內田梨瑚27年有期徒刑。由於被告與檢方未在期限內上訴，今天判決定讞。

日本放送協會（NHK）報導，被告內田梨瑚目前23歲，被控於2024年4月18日至19日凌晨，與友人小西優花共謀，將一名當時17歲、居住於留萌市的女高中生強行帶上車，並將其監禁於車內，從留萌市載往旭川市神居古潭地區一處橋樑。

隨後內田在橋樑附近命令被害人脫光衣服，並要求被害人坐在橋邊欄杆上，並恐嚇被害人「跳下去」、「去死吧」等，導致被害人墜落溪流，溺水窒息身亡。檢方因此依涉嫌殺人、監禁及不同意猥褻致死起訴內田。

被告在審判期間主張「沒有殺意，我沒有使她墜橋」，不過旭川地院上月22日，認定她有殺意與殺人行為，採納檢方求刑，決定判處被告27年有期徒刑。

而被告已經向辯護律師表示無意上訴。根據法院表示，被告方面與檢方均未在期限、也就是昨天之前提出上訴，因此內田的刑期已經確定。

共同社報導，被告的辯護律師方面，否認被告犯下殺人罪與不同意猥褻致死罪，不過旭川地院全部認定內田犯下殺人罪、監禁罪、不同意猥褻致死罪。

儘管內田主張使受害者全裸坐在橋上的欄杆，並出言恐嚇，但是不承認把受害者推下橋；然而，因本案已經入監服刑的共犯小西優花供稱，是內田把高中生推下橋。

旭川地院田中結花表示，儘管無法斷定受害者墜橋的過程，「但是即便受害者是自己墜橋或是不小心墜橋，被告的行為已構成殺害行為」。

與內田一同被控殺人等罪名的小西優花目前21歲，因同案被判有期徒刑23年，已入監服刑。

日本 命案 北海道

延伸閱讀

網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢不認罪改口認罪 判決刑度曝光

自民黨小金庫案 日本前參議員不服一審判決上訴

幫「打手槍」可領5萬元 男拐少女到車站猥褻被重判

不顧女童哭喊媽媽...幼兒園長之子毛畯珅猥褻偷拍 累計要賠3405萬元

相關新聞

南非反移民驅逐潮：排外暴力蔓延，無證移民成國家危機代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

日本北海道少女墜橋致死案 主嫌被判27年定讞

日本北海道知名景點「神居大橋」2024年發生一起女高中生墜橋命案。旭川地方法院上月22日已判處被告內田梨瑚27年有期徒刑...

馬來西亞讀者關注臺灣漫遊錄 台灣文學熱潮持續升溫

台灣文學近年在馬來西亞持續受到關注，作家楊双子長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」後，不僅吸引華文讀者踴躍購買...

影／從太空直擊颱風巴威！清晰颱風眼現身 沖繩先拉警報11日接近台灣

強烈颱風巴威來勢洶洶，持續接近台灣，國際太空站（ISS）一組攝影機6日早晨從426公里高空，拍下巴威籠罩馬里亞納群島的龐大身影。日本氣象廳7日上午發布最新預報指出，巴威預計11日白天最接近台灣。

義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵

一名熱血義大利建築師艾斯波西多，花了10幾年當「背包客」下鄉考察，讓古羅馬時期至18世紀波旁王朝的一條重要通路「卡拉布里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。