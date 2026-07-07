飛機座位最舒適不是第一排 空服員曝首選：全機最穩又有隱私

飛機座位的舒適度在旅程體驗中占很大一部分，有些人喜歡靠窗欣賞風景，有些人喜歡走道方便活動。空服員現身說法，透露他們心中最高分的座位。

根據《南方生活》報導，許多前空服員都指出，「逃生出口的靠窗位」是首選，因為逃生出口空間較大，腿部可以伸展的範圍也更大，在長途飛行時可以說是救贖。逃生出口位置還可以優先登機、有專屬的頭頂行李艙空間，並且能遠離機上廚房和洗手間的人潮。

而且逃生出口通常位於機翼上方，機翼的結構支撐有助於穩定飛行，可以降低亂流帶來的晃動，是經濟艙中最平穩的座位。

一名前空服員還分享，機上的餐飲服務通常由右側開始，選擇左側的逃生出口位置可以減少干擾，還能倚靠著窗戶，既有隱私且更適合休息。

綜合眾空服員分享，上下機快速、有隱私能倚靠休息的窗戶位、適合伸展且較平穩的逃生出口都是「好位置」的指標；至於靠近機上廚房，或是接近洗手間的走道位置，則是最不受歡迎的。