快訊

MLB／中職球隊先等等 費爾柴德續留美職「回家」當水手

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

飛機座位最舒適不是第一排 空服員曝首選：全機最穩又有隱私

聯合新聞網／ 綜合報導
飛機座位示意圖。圖／AI生成
飛機座位示意圖。圖／AI生成

飛機座位的舒適度在旅程體驗中占很大一部分，有些人喜歡靠窗欣賞風景，有些人喜歡走道方便活動。空服員現身說法，透露他們心中最高分的座位。

根據《南方生活》報導，許多前空服員都指出，「逃生出口的靠窗位」是首選，因為逃生出口空間較大，腿部可以伸展的範圍也更大，在長途飛行時可以說是救贖。逃生出口位置還可以優先登機、有專屬的頭頂行李艙空間，並且能遠離機上廚房和洗手間的人潮。

而且逃生出口通常位於機翼上方，機翼的結構支撐有助於穩定飛行，可以降低亂流帶來的晃動，是經濟艙中最平穩的座位。

一名前空服員還分享，機上的餐飲服務通常由右側開始，選擇左側的逃生出口位置可以減少干擾，還能倚靠著窗戶，既有隱私且更適合休息。

綜合眾空服員分享，上下機快速、有隱私能倚靠休息的窗戶位、適合伸展且較平穩的逃生出口都是「好位置」的指標；至於靠近機上廚房，或是接近洗手間的走道位置，則是最不受歡迎的。

飛機 空服員 位置 出口 隱私

延伸閱讀

別急著買商務艙！內行公開不同航程攻略：這樣買最划算

跟團遊覽車該坐哪？網曝「搶位潛規則」：用這招全車沒怨言

他不解下飛機衝第一差在哪？ 常客點關鍵：海關多排3小時起跳

紐約水上飛機迫降東河 機翼支柱斷裂8人脫困

相關新聞

南非反移民驅逐潮：排外暴力蔓延，無證移民成國家危機代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

飛機座位最舒適不是第一排 空服員曝首選：全機最穩又有隱私

飛機座位的舒適度在旅程體驗中占很大一部分，有些人喜歡靠窗欣賞風景，有些人喜歡走道方便活動。空服員現身說法，透露他們心中最高分的座位。

日本北海道少女墜橋致死案 主嫌被判27年定讞

日本北海道知名景點「神居大橋」2024年發生一起女高中生墜橋命案。旭川地方法院上月22日已判處被告內田梨瑚27年有期徒刑...

馬來西亞讀者關注臺灣漫遊錄 台灣文學熱潮持續升溫

台灣文學近年在馬來西亞持續受到關注，作家楊双子長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」後，不僅吸引華文讀者踴躍購買...

影／從太空直擊颱風巴威！清晰颱風眼現身 沖繩先拉警報11日接近台灣

強烈颱風巴威來勢洶洶，持續接近台灣，國際太空站（ISS）一組攝影機6日早晨從426公里高空，拍下巴威籠罩馬里亞納群島的龐大身影。日本氣象廳7日上午發布最新預報指出，巴威預計11日白天最接近台灣。

義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵

一名熱血義大利建築師艾斯波西多，花了10幾年當「背包客」下鄉考察，讓古羅馬時期至18世紀波旁王朝的一條重要通路「卡拉布里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。