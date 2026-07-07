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馬來西亞讀者關注臺灣漫遊錄 台灣文學熱潮持續升溫

中央社／ 吉隆坡7日專電
台灣文學作品「臺灣漫遊錄」5月拿下英國國際文學大獎2026年「國際布克獎」，迄今在英國已熱銷近5萬冊。中央社
台灣文學作品「臺灣漫遊錄」5月拿下英國國際文學大獎2026年「國際布克獎」，迄今在英國已熱銷近5萬冊。中央社

台灣文學近年在馬來西亞持續受到關注，作家楊双子長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」後，不僅吸引華文讀者踴躍購買，也有馬來讀者詢問是否推出馬來文版，為台灣文學在當地閱讀市場再添話題。

這股閱讀熱潮也延續至馬來西亞近期各項書展與閱讀活動。多位出版及書店業者接受中央社記者訪問，分享對台灣文學作品在當地出版及閱讀市場的觀察。

季風帶吉隆坡門市經理陳俐彥（Chin Lih Yan）表示，近年愈來愈多馬來西亞讀者開始關注台灣文學，在今年6月下旬的吉隆坡閱讀節活動中，「台灣漫遊錄」很快銷售一空，不少讀者詢問是否還能購買繁體中文版。

她說，除了華文讀者外，也有不少馬來讀者詢問「台灣漫遊錄」是否推出馬來文版，台灣文學已逐漸跨越華文閱讀圈，吸引不同族群關注。

陳俐彥指出，台灣作家吳明益的「單車失竊記」推出馬來文版後，在馬來西亞引起不少討論，也讓更多讀者開始接觸台灣文學。

馬來書商艾迪勒（Aidil Imran）也受訪說，「單車失竊記」是書店的暢銷作品之一，在吉隆坡國際書展中也廣受馬來讀者歡迎。這是一本值得閱讀的小說，故事以主角尋找父親的腳踏車為開端，帶領讀者展開一段旅程，結局令人感動。

今年5月29日至6月7日舉行的吉隆坡國際書展，是馬來西亞重要的馬來文出版盛會。馬來西亞出版業者首度將台灣作家吳明益「單車失竊記」翻譯為馬來文出版，吸引不少馬來年輕世代駐足，吳明益出席分享會也獲得熱烈迴響。

馬來西亞是多元族群國家，擁有馬來文、中文及英文並存的閱讀文化。除每年3月舉辦以華文出版為主的海外華文書市，及在5月底舉辦以馬來文出版為主的吉隆坡國際書展外，6月下旬更首度舉辦涵蓋中文、英文與馬來文出版內容的吉隆坡閱讀節，促進不同語言閱讀社群交流。

「臺灣漫遊錄」在獲獎前即已受到全球出版界關注，2020年在台灣出版後，至今已售出24國版權，陸續有日文、英文、韓文、芬蘭文等譯本問世。

臺灣漫遊錄

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