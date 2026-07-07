快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

專挑高價寶可夢卡！竊賊砸櫃狂掃 日卡牌店痛心：都是珍稀品

聯合新聞網／ 綜合報導
日本茨城縣守谷市一家卡牌專賣店稀有寶可夢卡失竊。示意圖，非文中卡牌。 歐新社
日本茨城縣守谷市一家卡牌專賣店稀有寶可夢卡失竊。示意圖，非文中卡牌。 歐新社

據日媒FNN報導，日本茨城縣守谷市一家卡牌專賣店，在深夜慘遭宵小闖入。竊賊明確鎖定店內高單價的「寶可夢卡牌」瘋狂搜刮，粗暴砸毀展示櫃玻璃，並將高價卡牌洗劫一空。據店家初步盤點，這起竊盜案造成的總損失金額高達200萬日圓（約新台幣40萬元），目前當地警方已正式立案，將作為重大竊盜事件展開追查。

根據店內的監視器畫面顯示，這起案件發生在本月3日凌晨3點左右。當時店家早已打烊，一名身分不明的歹徒打破玻璃門闖入店內。畫面中可清楚看見，該名嫌犯目標相當明確，一進門便直走向店面內的玻璃展示櫃，接著舉起右手，用力擊碎玻璃。

得手之後，嫌犯迅速將櫃內的高價卡牌大把大把地掃進隨身攜帶的包包裡，犯案過程毫不拖泥帶水，隨後便快步逃離現場。引人注意的是，儘管該間卡牌專賣店內陳列著各式各樣、種類繁多的商品，但這名竊賊卻像是做足了功課，全程只針對擺放寶可夢卡牌的特定展示櫃下手，對其他卡牌完全不屑一顧。

受害店家的負責人心痛地表示：「被偷走的幾乎都是極為稀有的珍貴商品，其中有些卡牌單盒市價就將近50萬日圓（約台幣9萬9千元），也有價值30萬日圓（約台幣5萬9千元）左右的品項。」對這起針對性極強、手法粗暴的竊盜案，日本警方已調閱周邊監視器，全力追緝在逃嫌犯。

寶可夢 偷竊 日本

延伸閱讀

15歲少年靠ChatGPT駭入萬代串流平台 4.6萬會員慘遭退會

玩東京又變貴！住宿稅明年改收「房價3%」 民宿、青旅也要繳

維修人員在高壓電纜上熱舞！日新幹線外包商拍片挨轟 緊急道歉澄清

令和時代最大宗！印度烤餅機藏4億元毒品 伊朗男走私日本被逮

相關新聞

南非反移民驅逐潮：排外暴力蔓延，無證移民成國家危機代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

美保守派領袖查理·柯克遇刺案首度開庭 遺孀淚灑現場

美國知名保守派青年組織「美國轉折點」共同創辦人、31歲的查理·柯克（Charlie Kirk）於2025年9月在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡。本周一，該案於猶他州第四地區法院展開為期五天的初審聽證會，這也是柯克的遺孀艾莉卡（Erika Kirk）與其父母首度在法庭上直面23歲的凶嫌泰勒·詹姆斯·羅賓遜（Tyler James Robinson）。

超級颱風巴威襲關島！無數屋頂被掀走、電線桿倒塌 萬人停水停電沒網路可用

超級颱風巴威（Bavi）橫掃美國太平洋屬地關島與北馬里亞納群島（Northern Marianas）後，今天當地有數萬人...

飛機座位最舒適不是第一排 空服員曝首選：全機最穩又有隱私

飛機座位的舒適度在旅程體驗中占很大一部分，有些人喜歡靠窗欣賞風景，有些人喜歡走道方便活動。空服員現身說法，透露他們心中最高分的座位。

專挑高價寶可夢卡！竊賊砸櫃狂掃 日卡牌店痛心：都是珍稀品

據日媒FNN報導，茨城縣守谷市一家卡牌專賣店，在深夜慘遭宵小闖入。竊賊明確鎖定店內高單價的「寶可夢卡牌」瘋狂搜刮，粗暴砸毀展示櫃玻璃並將高價卡牌洗劫一空。據店家初步盤點，這起竊盜案造成的總損失金額高達200萬日圓（約新台幣40萬元），目前當地警方已正式立案，將作為重大竊盜事件展開追查。

澳洲海灘驚現神祕太空垃圾！官方緊急封鎖、居民連忙撤離

在海灘上散步或享受蔚藍海景時，竟突然出現來自外太空的神祕殘骸？根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，當局正在努力研究，該如何安全地處置並控制一整批在北昆士蘭海灘上不斷被沖上岸的神祕太空垃圾。週日大批身穿防護服的緊急服務人員再度針對這批可能具有危險性且身分不明的太空物體展開深入調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。