專挑高價寶可夢卡！竊賊砸櫃狂掃 日卡牌店痛心：都是珍稀品

據日媒FNN報導，日本茨城縣守谷市一家卡牌專賣店，在深夜慘遭宵小闖入。竊賊明確鎖定店內高單價的「寶可夢卡牌」瘋狂搜刮，粗暴砸毀展示櫃玻璃，並將高價卡牌洗劫一空。據店家初步盤點，這起竊盜案造成的總損失金額高達200萬日圓（約新台幣40萬元），目前當地警方已正式立案，將作為重大竊盜事件展開追查。

根據店內的監視器畫面顯示，這起案件發生在本月3日凌晨3點左右。當時店家早已打烊，一名身分不明的歹徒打破玻璃門闖入店內。畫面中可清楚看見，該名嫌犯目標相當明確，一進門便直走向店面內的玻璃展示櫃，接著舉起右手，用力擊碎玻璃。

得手之後，嫌犯迅速將櫃內的高價卡牌大把大把地掃進隨身攜帶的包包裡，犯案過程毫不拖泥帶水，隨後便快步逃離現場。引人注意的是，儘管該間卡牌專賣店內陳列著各式各樣、種類繁多的商品，但這名竊賊卻像是做足了功課，全程只針對擺放寶可夢卡牌的特定展示櫃下手，對其他卡牌完全不屑一顧。

受害店家的負責人心痛地表示：「被偷走的幾乎都是極為稀有的珍貴商品，其中有些卡牌單盒市價就將近50萬日圓（約台幣9萬9千元），也有價值30萬日圓（約台幣5萬9千元）左右的品項。」對這起針對性極強、手法粗暴的竊盜案，日本警方已調閱周邊監視器，全力追緝在逃嫌犯。