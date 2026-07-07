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影／從太空直擊颱風巴威！清晰颱風眼現身 沖繩先拉警報11日接近台灣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
超級颱風巴威6日帶來的強風吹襲關島。法新社
超級颱風巴威6日帶來的強風吹襲關島。法新社

強烈颱風巴威來勢洶洶，持續接近台灣，國際太空站（ISS）一組攝影機6日早晨從426公里高空，拍下巴威籠罩馬里亞納群島的龐大身影。日本氣象廳7日上午發布最新預報指出，巴威預計11日白天最接近台灣。

「X」帳號「ScienceKonek」貼出巴威正在馬里亞納群島附近發展的縮時攝影，指出冉冉升起的太陽照亮對稱的中心密集雲區（CDO）與清晰銳利的颱風眼，展現出「體育場效應」（stadium effect），即風眼結構看來就像一個露天巨蛋體育場；緊密纏繞的螺旋雨帶與強勁高層外流，也凸顯這個超級颱風的極端強度。

根據日本氣象廳在當地時間7日9時發布資訊，今年第9號颱風巴威中心氣壓為935百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速達每秒70公尺，目前正以時速25公里的速度前進，8日上午9時的最大瞬間風速可能將進一步升至每秒75公尺。

NHK報導，日本氣象廳表示，巴威7日凌晨3時正在馬里亞納群島附近向偏西方向移動，今後將轉向偏北，可能於10日至11日左右以非常強的勢力接近沖繩。沖繩與奄美地區預計自9日左右起將出現大浪，沖繩縣自10日左右起恐出現狂風巨浪及警報級豪雨。此外，依颱風路徑不同，九州南部自10日左右起也可能出現大浪。

沖繩 颱風 巴威颱風

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