聽新聞
0:00 / 0:00
影／從太空直擊颱風巴威！清晰颱風眼現身 沖繩先拉警報11日接近台灣
強烈颱風巴威來勢洶洶，持續接近台灣，國際太空站（ISS）一組攝影機6日早晨從426公里高空，拍下巴威籠罩馬里亞納群島的龐大身影。日本氣象廳7日上午發布最新預報指出，巴威預計11日白天最接近台灣。
「X」帳號「ScienceKonek」貼出巴威正在馬里亞納群島附近發展的縮時攝影，指出冉冉升起的太陽照亮對稱的中心密集雲區（CDO）與清晰銳利的颱風眼，展現出「體育場效應」（stadium effect），即風眼結構看來就像一個露天巨蛋體育場；緊密纏繞的螺旋雨帶與強勁高層外流，也凸顯這個超級颱風的極端強度。
根據日本氣象廳在當地時間7日9時發布資訊，今年第9號颱風巴威中心氣壓為935百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速達每秒70公尺，目前正以時速25公里的速度前進，8日上午9時的最大瞬間風速可能將進一步升至每秒75公尺。
NHK報導，日本氣象廳表示，巴威7日凌晨3時正在馬里亞納群島附近向偏西方向移動，今後將轉向偏北，可能於10日至11日左右以非常強的勢力接近沖繩。沖繩與奄美地區預計自9日左右起將出現大浪，沖繩縣自10日左右起恐出現狂風巨浪及警報級豪雨。此外，依颱風路徑不同，九州南部自10日左右起也可能出現大浪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。