賴總統祝賀達賴喇嘛華誕 藏人駐新德里代表致謝

達賴喇嘛今天過91歲生日，包括總統賴清德等人發文祝壽。藏人行政中央駐新德里辦事處代表晉美炯乃接受中央社記者訪問時對賴總統發文表達感謝，並且表示「台灣非常友善」。

今天是西藏精神領袖達賴喇嘛91歲華誕，達賴喇嘛駐德里辦事處於晚間舉辦慶祝典禮，邀請印度及各國政府官員、僑界代表、媒體參加，駐印度代表陳牧民及代表處官員也受邀。

晉美炯乃（Jigme Jungney）在活動中致詞時表示，達賴喇嘛的膝蓋手術十分成功，如今也復原得非常好。

他接受中央社記者訪問時表示，適逢達賴喇嘛華誕，新德里使節團、智庫、官方代表及支持西藏的團體共同慶祝他91歲生日，「我們衷心祝福尊者健康、長壽，以造福我們及全人類」。

晉美炯乃表示，達賴喇嘛是一位心地善良的人，不僅對藏人，也對全人類充滿愛心。他提出的4大使命在全世界都備受尊崇，且他至今仍在實踐這些使命來造福世人。

達賴喇嘛的4大使命包括：提升人類一體性理念、推動全球各宗教間和諧、保護西藏的文化與環境、復興古印度價值觀。

賴總統今天透過社群平台X發文表示：「誠摯祝賀尊者吉祥安康，並感謝尊者畢生致力提倡和平與慈悲理念。台灣持續對藏人表達堅定支持，維護人權、傳承文化及語言，皆為不可剝奪的權利。祈願尊者持續以智慧的光芒照亮世人。」

針對賴總統的發文，晉美炯乃告訴中央社記者，台灣是與達賴喇嘛有著十分密切關係的國家，駐印度代表處也給予極大的關照，「台灣政府和人民始終支持我們實現夢想」。他特別提到，台灣非常友善，賴總統在今天發出祝福達賴喇嘛的訊息，近期也對「司政」（Sikyong）選舉結果表達美好的祝福。

「司政」是藏人行政中央（Central TibetanAdministration, CTA，即西藏流亡政府）最高行政領導人。達賴喇嘛2011年卸下一切政治權力，將政務與權力交由「司政」領導的藏人行政中央承擔和執行。

藏人行政中央設在達賴喇嘛駐錫地、印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）。

達賴喇嘛今天上午在拉達克（Ladakh）首府列城（Leh）的和平苑出席由拉達克佛教協會（LadakhBuddhist Association）、拉達克寺院聯合會（AllLadakh Gonpa Association）及拉達克藏人社區福利會共同舉辦的華誕慶典，現場聚集民眾及各界代表，共同向達賴喇嘛獻上生日祝福。

主辦單位在點燈祈福及切蛋糕等儀式後致歡迎詞，隨後播放藏人行政中央製作的動畫短片。藏人行政中央司政邊巴次仁、議會議長卓瑪次仁先後致詞，拉達克穆斯林社群代表也發表祝賀談話，凸顯當地不同宗教、不同族群共同慶賀。

達賴喇嘛在典禮中發表簡短談話指出，大家聚集在一起慶祝他的生日，他希望藉此機會呼籲所有人，不論是否有宗教信仰，也不論信奉何種宗教，都應記住人類共同追求的是幸福。

達賴喇嘛說：「我們共同追求的是人類的幸福，因此，每個人都應培養愛心、慈悲心，也就是一顆善良的心，而唯有如此，人類才能真正實現和平。」