快訊

美股早盤／科技股壓力緩解、台積ADR飆4%…川普點讚戴爾 微軟裁員跌1.5%

長榮海運爆內線交易 張國政6保鑣護送進北檢爆推擠、張國華大方現身喊「哪有」

金控員工高薪榜出爐！第一金147萬元首稱霸 五家基層年薪全站上140萬

法國西南部野火失控迫使萬人撤離 約4600公頃土地被毀

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一架消防飛機6日飛越法國南部城市貝比濃附近的泰河畔伊爾野火現場，投放阻燃劑。路透
一架消防飛機6日飛越法國南部城市貝比濃附近的泰河畔伊爾野火現場，投放阻燃劑。路透

路透報導，法國西南部野火失控，迫使位於與西班牙接壤邊境的20幾個小鎮和村莊、共超過1萬人撤離。官員表示，6日的強風將進一步助長火勢。

歐盟（EU）6日表示，他們正從賽普勒斯和瑞典調派4架滅火飛機前往法國，協助法國南部接近西班牙邊境城市貝比濃（Perpignan）附近的消防員。歐盟執委會主席范德賴恩在社群平台X表示：「歐洲與法國站在一起。」

當地行政首長德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）在X的貼文指出，這場大火已吞噬法國庇里牛斯山山麓約4600公頃的土地。

法國內政部長努涅斯在法國電視台TF1警告：「6日早晨狀況再度惡化。今天與野火的戰鬥重新開始。」

法國和整個西歐5、6月面臨的初夏熱浪已烤焦了範圍極廣的土地，使這些地區今年特別容易受到野火威脅。

法國特雷維亞克（Trevillach）野火已造成5人受傷，其中一人是消防員，起火點就在環法自行車賽第3賽段。當地賽事主辦單位已對公眾關閉開路段，以利緊急救援人員通行。儘管比賽照常舉行，但車隊規模將大幅縮減。

在西班牙一側，大火摧毀2200公頃的土地，其中高達97%位於加瓦雷斯山（Les Gavarres）自然保護區。不過，加泰隆尼亞當局4日晚間表示，火勢已趨於穩定，將在本周內被完全撲滅。警方已逮捕1名加泰隆尼亞地方政府外包公司的員工，他涉嫌在路邊使用角磨機，從而引發森林大火。

法國 范德賴恩 歐盟

延伸閱讀

野火延燒南歐 民眾被迫撤離、環法賽罕見禁止觀賽

世足賽／法國連5戰至少進3球 前場4人組火力震懾群雄

川普演說前強烈雷暴攪局 華府國慶活動緊急撤離群眾

世足賽／法國秀「大師級」表現 歐媒狂讚世界盃3度奪冠有望

相關新聞

熊患頻傳 日本多地學校可請「怕熊假」

日本近來熊隻出沒事件頻傳，學生上下學安全引發家長憂慮。為兼顧學童安全與受教權，部分地方政府陸續採取特例，允許學生因為擔心...

世界盃倒數爆性侵醜聞！狂歡背後，球員的性侵疑雲

2026美加墨世界盃正如火如荼地進行，當全球球迷的目光聚焦在絢麗的進球與淘汰賽的激情時，賽場外卻籠罩著一層揮之不去的陰影——本屆賽事中，至少有5名挺進淘汰賽的主力參賽球員，身上揹負著性侵指控、甚至正面臨刑事訴訟或積極調查。

超級颱風巴威橫掃美屬羅塔島 吹倒通訊塔傳重大災情

威力相當於五級颶風的超級颱風巴威今天橫掃太平洋上的美屬羅塔島。地方當局表示，目前已接獲「重大」災情通報，更有通訊塔被吹倒...

玩東京又變貴！住宿稅明年改收「房價3%」 民宿、青旅也要繳

民眾赴日旅遊要看緊荷包了！綜合各家日媒報導，日本東京都主稅局正式宣布，將自2027年4月1日起調整「住宿稅」新制。不僅將稅額從現行的固定金額改為依房價「一律收取3％」，更首度將課稅範圍增加到民宿與簡易旅館。這項經過長期研議的稅制修正案，日前已獲總務大臣同意，確定將正式上路。

法國西南部野火失控迫使萬人撤離 約4600公頃土地被毀

路透報導，法國西南部野火失控，迫使位於與西班牙接壤邊境的20幾個小鎮和村莊、共超過1萬人撤離。官員表示，6日的強風將進一步助長火勢。

超級颱風巴威襲美太平洋屬地 關島等地傳災情暫無傷亡

破壞力相當於5級颶風的「超級颱風」巴威席捲美國太平洋屬地後，北馬里亞納群島及關島當局今天通報多地傳出災情，包括樹木倒塌與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。