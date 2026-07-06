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日本國立公園新紀念幣開賣 擬修法讓人氣角色登上硬幣

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本造幣局今天宣布，將自7日起開放申購國立公園制度100週年系列1000圓新款銀質紀念幣。除此之外，日本財務省也已開始研擬發行印有人氣角色的特殊硬幣。

「日本經濟新聞」及日本共同社報導，根據日本現行法律，只有在國家級紀念活動時，才能發行特殊硬幣。目前日本政府發行的貨幣，除了日常使用的1圓至500圓硬幣外，還發行過大阪關西世博紀念幣、「國立公園制度100週年」紀念幣等。

日本國立公園制度將在2031年迎來創設100週年。日本造幣局目前正陸續發行以各個國立公園為主題的紀念幣，本次推出的3款主題分別為十和田八幡平、富士箱根伊豆以及伊勢志摩。

該紀念幣為純銀製造，直徑4公分、重量31.1公克。每枚售價為34800日圓（約新台幣6868元），3款分別限量販售35000枚。雖然本次紀念幣規格與上一次販售的款式相同，但因銀價高漲，售價較前一批次約上漲一倍。

在設計方面，十和田八幡平款以岩手山與日本鬃羚為主題；富士箱根伊豆款描繪富士山與豆櫻；伊勢志摩款則呈現阿古屋貝與海女捕魚的景象。

依日本現行法律規定，政府無法發行以漫畫、動畫等角色為主題的硬幣。不過現在，財務省為了推廣日本ACG等產業的文化軟實力，同時擴大國家收入來源，正以修改法律為前提展開討論。

為此，財務省已於6月上旬成立專家小組，研擬如何活用日本的動漫文化來發行硬幣。未來將朝修改「通貨法」方向推進，整理相關論點，並研討如何籌備發行體制等事項。該法上一次修改是在2002年。

紀念幣可以製作成1萬圓或5000圓等高面額硬幣。以大阪關西世博為例，1枚面額1萬圓的金幣，當時以超過20萬日圓（約新台幣39479元）的價格對外販售。

對國家而言，這有助於透過稅外收入確保財源。日本政府在2024年度，便藉此獲得了31億日圓（約新台幣6.1億元）的收入。

但報導也點出，在活用動漫與文化IP發行硬幣這方面，其他國家早已領先日本。英國近年就曾發行過以人氣小說「哈利波特」（Harry Potter）及音樂家約翰藍儂（John Lennon）為主題設計的硬幣。

甚至也有國家使用海外熱門IP來發行硬幣。例如法國在2024年就發行了印有Hello Kitty圖樣的金幣與銀幣。這讓日本財務省意識到，日本身為動漫大國，卻未能充分發揮自身優勢，從而開始正視這個問題。

大阪 紀念幣 日本

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