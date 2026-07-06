大阪世博吉祥物脈脈現身道頓堀 以鞠躬姿態迎客

2025年世界博覽會（大阪世博）官方吉祥物「脈脈」的紀念雕像，今天起在大阪著名的觀光景點道頓堀展出，吸引大批民眾前來拍照留念。

日本放送協會（NHK）及日本共同社報導，這次在大阪道頓堀中心地區的一家螃蟹料理店前亮相的，是一座名為「歡迎光臨」、以鞠躬姿態迎客的「脈脈」雕像。

在去年舉辦的大阪世博中，分別設置於東西兩側大門迎接遊客的兩座「脈脈」雕像大受歡迎。大阪政府為延續世博留下的文化資產，決定透過公開徵選，將雕像移至大阪府內各地展出。

雖然今天不巧碰上雨天，但當幕布被揭開、紅藍相間的「脈脈」鞠躬姿勢雕像現身時，現場依舊響起了熱烈的掌聲。隨後，前來的民眾紛紛迫不及待地與這座雕像合影留念。

一位來自奈良的40多歲男子表示：「不只是在世博舉辦期間，即便活動結束之後，大家也能透過『脈脈』結交朋友、建立起人與人之間的連結。這也能讓外國遊客更認識牠，真的很開心牠能來到道頓堀。」