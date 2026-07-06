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超級颱風巴威襲美太平洋屬地 關島等地傳災情暫無傷亡

中央社／ 關島亞加那6日綜合外電報導
關島一輛汽車行駛在被洪水淹沒的道路上。 法新社
關島一輛汽車行駛在被洪水淹沒的道路上。 法新社

破壞力相當於5級颶風的「超級颱風」巴威席捲美國太平洋屬地後，北馬里亞納群島及關島當局今天通報多地傳出災情，包括樹木倒塌與電力線路受損，不過目前尚無傷亡消息。

法新社報導，截至今天傍晚，當地並未傳出人員傷亡。不過，由於惡劣天候阻礙災後清理作業，完整災損情形尚待進一步釐清。

受創最嚴重的是北馬里亞納群島（NorthernMarianas）最南端島嶼羅塔島（Rota），當地今天清晨遭「超級颱風」巴威（Bavi）正面侵襲，最大持續風速高達每小時290公里，造成島上1500位居民中許多人停電、停水及通訊中斷。

羅塔市政防災應變中心（Rota Municipal OperationsCenter）發言人羅沙里歐（Lou Rosario）表示，已收到「重大災損」通報。

羅塔商會（Rota Chamber of Commerce）主席葛瑞羅（Juan Pan Guerrero）指出：「許多電話線與電力線路倒塌，我認為這是一場非常嚴重的風災。」

葛瑞羅說：「我們的電力與通訊已中斷將近8小時。」

美國國家氣象局（National Weather Service）先前曾警告，巴威若直接侵襲，恐導致羅塔島大部分地區「數週或甚至更久都不適合居住」。

國家氣象局氣象學家艾德利特（Marcus LandonAydlett）表示，天寧島（Tinian）、關島（Guam）北部及塞班島（Saipan）南端也經歷威力等同1級颶風的強風。

在關島，法新社記者目擊樹木傾倒、路燈倒塌、道路遍布殘磚破瓦，至少一輛汽車被強風吹翻。

關島當局指出，由於淹水、樹木倒塌、公用設施線路損壞、落石及其他風災相關損害，約10條主要道路無法通行。

聯合資訊中心（Joint Information Center）呼籲民眾：「請勿外出，路上任何額外車輛都將妨礙救災人員作業，延緩道路搶通。」該中心也警告，「危險尚未解除」。

關島 樹木 美國 颱風

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