斯里蘭卡監獄暴動 釀23死逾百傷

斯里蘭卡官員今天表示，該國一座監獄爆發衝突，造成包括4名獄警在內共23人死亡，另有逾百人受傷，成為該國5年多來傷亡最嚴重的監獄暴動。

法新社報導，警方表示，奈哥波地區（Negombo）主要監獄內兩個販毒幫派的囚犯連夜發生衝突，傷者已緊急送往奈哥波醫院。

醫院主管表示，目前院內有23具遺體，另收治逾百名受傷的囚犯和獄警，有些人身上有槍傷，有些人則有刀傷和嚴重瘀傷。

根據官員的說法，奈哥波監獄昨晚開始發生鬥毆，該監獄關押著數千名囚犯。

當鬥毆消息在監獄內傳開時，附近區域的女性囚犯爬上屋頂，要求當局釋放她們。警方說有一部分屋頂坍塌，導致一些女性犯人受傷。

警方突擊隊今天奉命前往現場，但未部署到監獄內部。大批囚犯親屬聚集在監獄外，空軍則出動無人機與一架直升機監控情勢。

2020年12月，斯里蘭卡另一處監獄在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰亦曾爆發暴動，造成11名囚犯喪生、117人受傷，並導致政府從過度擁擠的監獄中放出數百名囚犯。

官方數據顯示，截至昨天，斯里蘭卡各地監獄共關押4萬1250人，是原本容量的4倍左右。