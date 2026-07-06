控中資礦場污染湄公河 泰國民團赴中國領事館抗議

泰國清邁與清萊多個公民團體今天集結在中國駐清邁總領事館，抗議緬甸境內的中資礦場將重金屬及有毒化學物質排入湄公河流域，呼籲中國政府採取具體行動，遏止污染持續惡化。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，抗議團體指出，中資企業在緬甸經營的採礦活動，造成湄公河流域受到重金屬及有毒化學物質污染，對仰賴湄公河及支流灌溉與維生的居民構成健康威脅，也危及魚類及其他水生生物。

報導引述抗議團體的說法指出，民眾擔心漁獲受到重金屬污染，不願購買，清萊府約60個漁村的漁民生計受到衝擊。此外，沿河餐廳及相關觀光業者生意下滑，約4萬戶家庭因此失去收入來源。

據報導，抗議民眾向中國國家主席習近平遞交請願信，呼籲中國政府採取行動，並指出，中方自去年6月8日以來已3度就湄公河污染問題發表聲明，表示關切並承諾加強監管中資企業的採礦活動。

據中國駐清邁總領事館官網，中國駐泰使館發言人6月10日曾針對記者有關泰國境內河川發生重金屬超標現象的提問題回答稱，中方高度關注泰國境內湄公河支流重金屬污染事件，也注意到相關的檢測報告，「支持泰緬雙方加強溝通協調，開展科學、負責任的調查，通過友好協商解決問題」。

泰國公民團體要求中國政府加強監督與稽查中國企業及中資企業，對向河川排放有毒物質的礦場依法究責，並追查經由泰國輸往中國的錫、鉛、銅及稀土等礦產來源。

民團也呼籲北京派遣代表團，前往緬甸礦區實地調查，確認採礦作業是否符合國際環境標準，並公開調查結果。

泰國公共電視台報導指出，相關礦場多位於緬甸靠近中國邊境地區，由當地武裝勢力控制，包括緬甸叛亂組織「瓦邦聯合軍」（United Wa State Army,UWSA）及克倫民族聯盟（KNU）。