快訊

疑涉內線交易！張國華、張國政等9人遭北檢搜索約談 長榮海運回應了

分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝 陸警進入暴風圈機會達90%

聽新聞
0:00 / 0:00

極端分子與幫派肆虐加劇 奈及利亞農民9死

中央社／ 奈及利亞卡諾5日綜合外電報導

奈及利亞西北部卡杜納（Kaduna）州一處村莊遭槍手襲擊，至少9名農民遇害，另有多人遭綁架。

法新社報導，今年雨季幾週以來，極端分子及慣於綁架、竊取牲口的犯罪集團加強攻擊奈及利亞北部和中部的農業社區，鎖定一些拒絕或繳不出保護費的村莊。

卡杜納州是遭受肆虐的幾個中北部州之一，幫派四處突襲村莊、擄人勒贖或撕票，甚至打家劫舍後放火焚屋。

據法新社掌握到的一份提交聯合國的安全報告顯示，槍手4日衝入比爾寧瓜里（Birnin Gwari）區卡肯基村（Kakangi village）附近農地，朝在田裡從事農作的農民開槍。

報告稱目前已尋獲9具遺體，其中6名死者已由地方當局確認身分。

奈及利亞 聯合國

延伸閱讀

尼坦雅胡：黎南基督村要求併入以色列 遭嚴正否認

熱浪襲捲美國 紐澤西州官員通報19死

俄軍無人機與飛彈襲基輔 至少8死數十傷

俄飛彈襲基輔傳十餘次爆炸 大樓遇襲恐有居民受困

相關新聞

世界盃倒數爆性侵醜聞！狂歡背後，球員的性侵疑雲

2026美加墨世界盃正如火如荼地進行，當全球球迷的目光聚焦在絢麗的進球與淘汰賽的激情時，賽場外卻籠罩著一層揮之不去的陰影——本屆賽事中，至少有5名挺進淘汰賽的主力參賽球員，身上揹負著性侵指控、甚至正面臨刑事訴訟或積極調查。

超級颱風巴威橫掃美屬羅塔島 吹倒通訊塔傳重大災情

威力相當於五級颶風的超級颱風巴威今天橫掃太平洋上的美屬羅塔島。地方當局表示，目前已接獲「重大」災情通報，更有通訊塔被吹倒...

玩東京又變貴！住宿稅明年改收「房價3%」 民宿、青旅也要繳

民眾赴日旅遊要看緊荷包了！綜合各家日媒報導，日本東京都主稅局正式宣布，將自2027年4月1日起調整「住宿稅」新制。不僅將稅額從現行的固定金額改為依房價「一律收取3％」，更首度將課稅範圍增加到民宿與簡易旅館。這項經過長期研議的稅制修正案，日前已獲總務大臣同意，確定將正式上路。

泰航空服運毒案延燒 警方：海洛因自緬甸經寮國入泰

泰國航空空服員近日在澳洲被控走私海洛因，事件持續延燒。警方今天表示，海洛因由緬甸販毒集團製造，經寮國走私進入泰國，再轉運...

學外語延緩腦部老化 研究：雙語者大腦年輕6歲

研究指出，學習另一種語言可減緩大腦老化，雙語者的大腦比單語者年輕約6歲，而精通4種語言的人，大腦看起來甚至年輕約13歲

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！外媒估「北轉朝台灣逼近」

超級颱風「巴威」登陸美國太平洋島嶼，關島與北馬里亞納群島正遭狂風暴雨侵襲。外媒報導，巴威目前從馬里亞納群島向西移動，登陸菲律賓機率偏低，預計將在7日進入菲律賓責任區後北轉朝台灣方向前進，陣風最高可達每小時300公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。