極端分子與幫派肆虐加劇 奈及利亞農民9死

奈及利亞西北部卡杜納（Kaduna）州一處村莊遭槍手襲擊，至少9名農民遇害，另有多人遭綁架。

法新社報導，今年雨季幾週以來，極端分子及慣於綁架、竊取牲口的犯罪集團加強攻擊奈及利亞北部和中部的農業社區，鎖定一些拒絕或繳不出保護費的村莊。

卡杜納州是遭受肆虐的幾個中北部州之一，幫派四處突襲村莊、擄人勒贖或撕票，甚至打家劫舍後放火焚屋。

據法新社掌握到的一份提交聯合國的安全報告顯示，槍手4日衝入比爾寧瓜里（Birnin Gwari）區卡肯基村（Kakangi village）附近農地，朝在田裡從事農作的農民開槍。

報告稱目前已尋獲9具遺體，其中6名死者已由地方當局確認身分。