泰航空服運毒案延燒 警方：海洛因自緬甸經寮國入泰

泰國航空空服員近日在澳洲被控走私海洛因，事件持續延燒。警方今天表示，海洛因由緬甸販毒集團製造，經寮國走私進入泰國，再轉運至海外。另外，泰國民航局也祭出新規，全面禁止機組員替他人攜帶物品。

泰國航空（Thai Airways）一名空服員6月底在澳洲被查獲藏有逾1公斤海洛因，遭澳洲警方逮捕。澳洲聯邦警署（AFP）指出，該空服員夾帶的海洛因價值據估為50萬澳幣（約新台幣1107萬元）。

此事件在泰國持續引發討論，曼谷郵報（BangkokPost）今天報導，泰國緝毒局副局長頌本（SomboonThiankhao）表示，涉案的26歲女空服員所攜帶的海洛因，是由緬甸販毒集團製造，經由寮國北部走私進入泰國北部帕夭（Phayao）、清康（Chiang Khan）。

頌本表示，清康因鄰近寮國邊境，長期被視為毒品轉運據點。販毒集團選擇經由寮國將毒品帶入泰國，而非直接自緬甸越境，以避開泰國邊境嚴格查緝。

他補充說，警方最近在清康查獲數百萬顆安非他命，進一步證實該地區為毒品的轉運路線，這些毒品進入泰國後，再轉運至海外市場。

據報導，警方表示，涉嫌運送毒品包裹的男子烏泰（Uthai Khanapiwat）已坦承，6月22日曾將藏有海洛因的大象圖案托特包包裹送至這名空服員位於曼谷的住處。他供稱，6月20日曾在清康領取這批及其他包裹。

此案也讓警方揭露更多販毒集團的運作模式。

泰國緝毒當局曾透露，相關集團原本也打算以類似手法將毒品運進台灣。泰國肅毒委員會（ONCB）秘書長蘇瑞亞（Suriya Singhakamol）表示，這些販毒集團原本打算用類似手法，於6月30日至7月1日期間，將另外5件包裹從曼谷運至澳洲和台灣。

警方表示，目前正持續與澳洲警方合作，追查這起跨國販毒網絡。

另一方面，泰國民航局表示，航空公司必須建立機組員行李管理制度，包括明確規範可攜帶物品的種類、尺寸及重量，並明文禁止機組員替第三方攜帶任何物品，除非是航空公司正式指派的公務物品。

此外，航空公司也須建立風險管理機制，實施機組員行李抽查、加強毒品防制教育訓練、設立吹哨者通報管道及訂定違規懲處措施。

泰國民航局長馬納（Manat Chavanaprayoon）表示，若航空公司未依規定落實相關措施，民航局將依法採取行政處分，包括暫停或撤銷相關執照或證書。