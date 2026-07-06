熱浪致病情惡化 奧地利男告政府因應氣候變遷不力

近日侵襲歐洲的熱浪，使患有多發性硬化症的奧地利男子穆爾納病情加劇，必須靠輪椅代步，因此控告政府在因應氣候變遷方面的作為不足。

法新社報導，40幾歲的穆爾納（Mex Muellner）罹患多發性硬化症並表現出烏托夫現象（Uhthoff'sphenomenon，又稱熱敏感），當他的體溫升高，他的神經系統症狀便會惡化。

穆爾納於2021年向歐洲人權法院（EHCR）對奧地利提告，這是歐洲法院受理的多起氣候正義訴訟之一，且可能成為最有影響力的案件之一。

熱浪近日席捲歐洲、改寫多地高溫紀錄之際，穆爾納告訴法新社：「政府應該做得更多，本來也可以做得更多。」他指出，他的訴訟將有助於其他面臨相同困難的人。

當氣溫攀升，住在南奧地利邦（Lower Austria）小鎮的前能源顧問穆爾納的生活幾乎陷入停擺。氣溫達攝氏25度時，他的行動能力就會惡化，無法行走；超過攝氏30度時，他幾乎全身癱瘓，必須使用電動輪椅。

穆爾納說明，對罹患多發性硬化症的患者來說，炎熱的天氣會導致神經傳導速度變慢，「訊號因此無法傳到肌肉，我無法完成自己想做的動作」。

在穆爾納的訴訟中，他主張奧地利沒有採取足夠的立法措施限制暖化，以及保護像他這樣的脆弱族群。

他的律師克瑞瑪（Michaela Kroemer）指出，若法院的裁決對他有利，他將成為首位獲法院認定為氣候變遷直接受害者的個人。