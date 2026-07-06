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學外語延緩腦部老化 研究：雙語者大腦年輕6歲

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
研究指出，學習另一種語言可減緩大腦老化，雙語者的大腦比單語者年輕約6歲，而精通4種語言的人，大腦看起來甚至年輕約13歲。 路透
研究指出，學習另一種語言可減緩大腦老化，雙語者的大腦比單語者年輕約6歲，而精通4種語言的人，大腦看起來甚至年輕約13歲。 路透

研究指出，學習另一種語言可減緩大腦老化，雙語者的大腦比單語者年輕約6歲，而精通4種語言的人，大腦看起來甚至年輕約13歲。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據在巴塞隆納歐洲神經科學學會聯合會（Federation of EuropeanNeuroscience Societies）會議上發表的一份研究報告，能說超過一種語言的人，大腦似乎比較年輕，且懂得的語言越多、越早開始說，效果越好。

研究發現，會說兩種語言的人，大腦看起來比只會說一種語言的人年輕約6歲。會說3種語言的人，大腦看起來年輕約7歲；會說4種語言的人，大腦看起來年輕約13歲。

我們的大腦是由數十億個相互溝通的神經細胞組成。但隨著年齡增長，腦內神經細胞的連結往往會變差，導致記憶力與思考速度下降。

先前曾有研究觀察到，語言能力較好的歐洲國家居民，老化速度往往較慢，這項研究則是測量說多種語言對個人大腦的影響。西班牙、智利、阿根廷與都柏林的科學家，針對巴斯克地區（Basque）居民進行比對，這個地區以高度多語言化環境著稱，當地居民會說西班牙語、巴斯克語、法語以及英語

為了測量神經年齡，科學家使用腦磁圖測量728名年齡與語言能力各異者的大腦活動。接著，他們運用人工智慧（AI）分析所得結果，進而計算出在任何特定年齡下，大腦連結性的正常水準。之後，另一組無關的144人也接受掃描與比較，這組受試者為分別會說1到4種語言的4個族群。

聖塞巴斯提安（San Sebastián）巴斯克認知、大腦與語言中心（Basque Center on Cognition, Brain andLanguage）的阿莫魯索博士（Dr Lucia Amoruso）表示：「簡單來說，會說越多語言的人，大腦往往看來比實際年齡還要年輕。這種效果不僅與會說的語言數量有關。」

他說：「語言駕馭能力愈高以及愈早學習第2語言，也與大腦老化延遲有關。這顯示多語言經驗的影響是漸進的，這不單單只是會不會雙語，而是在於語言經驗的深度與持續時間。」

研究人員已將受試者的年齡、性別、教育程度等因素納入考量，但也提醒，目前無法排除其他可能影響大腦的因素，像是生活型態與社交參與。

雅典國立卡波季斯特里安大學（National andKapodistrian University of Athens）神經科學家達拉（Christina Dalla）教授表示：「這項研究指出，學習第2、第3或第4種語言，有助於我們的大腦保持年輕，而且愈早開始愈好。不論任何年齡，學習另一種語言都有許多好處，不只在社交、文化方面，也有益大腦健康，因此，即使過程並不容易，我們還是應在學校與終身學習中支持語言學習。」

不過，英國勞柏羅大學（Loughborough University）生物心理學教授霍格沃斯特（Eef Hogervorst）呼籲保持謹慎。她說，雖然證據顯示會說多種語言的人，與大腦韌性較佳有關，但「能說多種語言的人，本身的生活型態也可能較健康，或較常接觸其他有助於保護大腦的環境與活動，像是閱讀、終身學習與彈奏樂器」。

英語 英國 歐洲

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