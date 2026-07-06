超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

超級颱風「巴威」登陸美國太平洋島嶼，關島與北馬里亞納群島正遭狂風暴雨侵襲。外媒報導，巴威目前從馬里亞納群島向西移動，登陸菲律賓機率偏低，預計將在7日進入菲律賓責任區後北轉朝台灣方向前進，陣風最高可達每小時300公里。

BBC報導，美國國家氣象局（NWS）表示，超級颱風巴威挾帶近每小時290公里強風、每小時350公里陣風登陸關島與北馬里亞納群島，可能造成「災難性」損害，浪高恐接近11公尺。北馬里亞納最南端、約1500人的羅塔島（Rota）首當其衝，遭巴威正面襲擊。

海峽時報報導，羅塔市政行動中心公共資訊官羅薩里歐（Lou Rosario）表示，島上一座通訊塔倒塌，部分手機服務中斷。他也向法新社表示，當地正遭強風與淹水侵襲，「我們還撐著」，並透露已有民眾通報重大損害。

羅塔島北方的塞班島（Saipan）同樣受到影響。氣象學家艾德利特（Marcus Landon Aydlett）告訴美聯社，塞班島機場已測得超過每小時161公里陣風。

菲律賓數位媒體Olongapo Times發布的現場影像顯示，羅塔島在暴雨與強風籠罩下，街道幾乎被雨勢吞沒，樹木遭狂風吹得劇烈搖晃，能見度明顯降低，交通與通訊也受到衝擊。

美國國家氣象局預估，部分地區累積雨量恐達20英寸（約510毫米），可能引發山洪及土石流等災害。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）已將巴威列為超級颱風。超級颱風是西北太平洋熱帶氣旋中最強大的類別，風速超過每小時240公里，破壞力相當於4級或5級颶風。

阿聯海灣時報（Khaleej Times）報導，巴威是今年第2個超級颱風。多個氣象主管機關指出，巴威登陸菲律賓的機率偏低，但將朝北轉向台灣。這也是今年第2次有異常天氣事件避開菲律賓，轉而影響台灣與日本等鄰近地區。

超級颱風若登陸人口稠密地區，可能造成數千人死亡，並帶來數十億美元財產損失。

海灣時報指，超級颱風海燕（Haiyan）2013年11月8日重創菲律賓，被視為有紀錄以來登陸的最具破壞力、威力最強超級颱風之一，當時最大持續風速達每小時315公里，暴潮摧毀塔克洛班（Tacloban）、埃斯坦西亞（Estancia）等沿海城市，造成逾6300人死亡、逾400萬人流離失所，損失約 954.8 億披索。