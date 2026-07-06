超級颱風巴威橫掃美屬羅塔島 吹倒通訊塔傳重大災情

威力相當於五級颶風的超級颱風巴威今天橫掃太平洋上的美屬羅塔島。地方當局表示，目前已接獲「重大」災情通報，更有通訊塔被吹倒，導致部分手機訊號中斷。

法新社報導，美國國家氣象局指出，超級颱風巴威（Bavi）的西側眼牆「正通過羅塔島（Rota）上空」，記錄到高達每小時290公里的陣風。

氣象局在社群平台X上緊急呼籲當地居民：「請立即將即將來襲的極端強風視為龍捲風逼近，現在請立刻移動到室內房間或避難所！」

羅塔島市政營運中心的公共資訊官員羅沙里歐（Lou Rosario）坦言：「我們正咬牙苦撐。這裡正面臨強風與嚴重淹水…部分居民已經回報出現重大災情。」

羅沙里歐隨後證實，由於一座通訊塔倒塌，導致島上部分手機服務中斷。

國家氣象局氣象學家艾德利特（Landon Aydlett）在臉書直播簡報中表示，羅塔島全境都籠罩在颱風眼內。

除了羅塔島遭受重創，天寧島（Tinian）、關島（Guam）北部以及塞班島（Saipan）南端，也經歷了相當於一級颶風的強風襲擊。

不過，艾德利特表示：「超級颱風巴威正逐漸離開這塊區域，天氣狀況將一步步好轉。這對我們來說是個極大的好消息，它不會像4月的颱風辛樂克（Sinlaku）一樣滯留不前。」

在此之前，這塊地區在2023年也曾遭受數十年來最強烈的颱風瑪娃（Mawar）襲擊，當時造成極為嚴重的破壞。

另據路透社報導，氣象局提醒，巴威帶來了猛烈暴雨，颱風中心附近可能降下30至51公分的雨量，恐將引發閃電水患，風險將持續到明天晚間。

這些受到風暴襲擊的美國島群是西太平洋的重要戰略防衛樞紐，駐紮著多個美軍訓練設施與基地，其中包括安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）、關島海軍基地（Naval Base Guam）以及布列茲陸戰隊基地營（Marine Corps Base Camp Blaz）。

面對颱風威脅，關島當局已在全境開設收容中心。關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）在臉書發布的影片中敦促居民切勿外出並留在室內，並強調政府在規劃與保護人民方面已「做足萬全準備」。