網攻刪除動畫頻道逾4萬名會員 日本高一生被捕

日本警方今天宣布，一名學生涉嫌網路攻擊動畫頻道「萬代頻道」的營運商，妨礙該公司業務，已再度被捕。他疑似使用自製軟體，不當刪除「萬代頻道」約4萬6800名會員的會籍。

「讀賣新聞」報導，受害者為營運「萬代頻道」（BandaiChannel）的公司「萬代南夢宮影像製作」（Bandai Namco Filmworks Inc.）。這間公司的前身是日昇公司，旗下作品包含機動戰士鋼彈系列。

日本東京都警視廳今天表示，被捕的男學生住在埼玉縣所澤市，目前15歲。他先前因為涉嫌侵入並不當存取該公司的伺服器，而被逮捕，後來暫時未獲處分而於6月13日獲釋。

他於7月4日再度被捕後承認犯案，並供稱「我詢問完ChatGPT之後，叫它完成軟體」。警方因此研判，這名男學生使用生成式人工智慧（AI）製作犯案用的軟體。

警方指出，這名男生去年11月4日，仍在就讀國中3年級，當時在網路上連接到「萬代南夢宮影像製作」的伺服器，並刪除約4萬6800名會員的會籍，曾經造成該公司被迫暫停服務以處理此事。此舉涉嫌妨礙業務。

警方表示，這名男學生從小學4年級左右就使用電腦自學寫軟體，並疑似突破「萬代南夢宮影像製作」伺服器的弱點，找到不用輸入會員資料也能登入該網站的方式，並使用自製軟體侵入解除會員資格的頁面。

「萬代南夢宮影像製作」去年11月6日在官網宣布受到網攻後的影響，說明「部分資訊可能已經外洩」，並一度暫停服務。之後，這間公司在提升安全性與採取防止類似事件再度發生的措施之後，接著於12月19日起重啟服務。