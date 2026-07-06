野火延燒南歐 民眾被迫撤離、環法賽罕見禁止觀賽

南歐多地野火今天持續延燒，迫使數以千計民眾撤離家園；環法自由車賽（Tour de France）主辦單位更罕見宣布禁止觀眾進入其中一個賽段觀賽。

法新社報導，葡萄牙、西班牙、法國及希臘共有數百名消防員投入救災，火勢已燒毀逾1萬9000公頃土地，相當於曼哈頓（Manhattan）面積的2倍多。

在上週創紀錄熱浪餘威未消之際，氣溫又再度攀升。氣象預報顯示，南歐部分地區未來幾天最高氣溫將達攝氏40度。

法國當局表示，西南部城市貝比濃（Perpignan）附近野火已吞噬1650公頃土地，約1萬500人被迫撤離住家，消防人員正全力控制火勢。

法國官員宣布，6日環法自由車賽第3賽段行經庇里牛斯山區（the Pyrenees）時，將禁止民眾在賽道沿線及終點觀賽。

這個賽段自西班牙進入法國境內。地方行政首長德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）表示，賽道將僅開放參賽選手及必要賽務車輛通行。

希臘北部第撒隆尼基（Thessaloniki）的野火波及2家工廠，附近民眾被迫撤離，當局也呼籲民眾緊閉門窗防範濃煙。

西班牙東北部布拉瓦海岸（Costa Brava）附近的野火在2天內燒毀逾2200公頃土地。消防單位表示，隨著氣溫持續上升，加上火場內仍有許多悶燒點，滅火工作將更加困難。

葡萄牙緊急服務部門表示，北部野火已燒毀約1萬3000公頃的森林與灌木林，目前約80%火勢已獲控制。

此外，克羅埃西亞赫伐島（Hvar）及阿爾巴尼亞塔萊（Tale）也出現大規模野火，數百公頃森林、葡萄園及灌木林付之一炬。

葡萄牙、西班牙及法國南部多地已陸續發布更高等級的高溫警戒。氣象預報指出，新一波熱浪將於6日北移，並可能持續發威至下週末。

法國政府表示，在6月持續2週的高溫期間，短短1週內即出現逾2000例超額死亡；西班牙及比利時也分別通報超過1000例超額死亡。