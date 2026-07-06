野火延燒南歐 民眾被迫撤離、環法賽罕見禁止觀賽
南歐多地野火今天持續延燒，迫使數以千計民眾撤離家園；環法自由車賽（Tour de France）主辦單位更罕見宣布禁止觀眾進入其中一個賽段觀賽。
法新社報導，葡萄牙、西班牙、法國及希臘共有數百名消防員投入救災，火勢已燒毀逾1萬9000公頃土地，相當於曼哈頓（Manhattan）面積的2倍多。
在上週創紀錄熱浪餘威未消之際，氣溫又再度攀升。氣象預報顯示，南歐部分地區未來幾天最高氣溫將達攝氏40度。
法國當局表示，西南部城市貝比濃（Perpignan）附近野火已吞噬1650公頃土地，約1萬500人被迫撤離住家，消防人員正全力控制火勢。
法國官員宣布，6日環法自由車賽第3賽段行經庇里牛斯山區（the Pyrenees）時，將禁止民眾在賽道沿線及終點觀賽。
這個賽段自西班牙進入法國境內。地方行政首長德拉莫特（Pierre Regnault de La Mothe）表示，賽道將僅開放參賽選手及必要賽務車輛通行。
希臘北部第撒隆尼基（Thessaloniki）的野火波及2家工廠，附近民眾被迫撤離，當局也呼籲民眾緊閉門窗防範濃煙。
西班牙東北部布拉瓦海岸（Costa Brava）附近的野火在2天內燒毀逾2200公頃土地。消防單位表示，隨著氣溫持續上升，加上火場內仍有許多悶燒點，滅火工作將更加困難。
葡萄牙緊急服務部門表示，北部野火已燒毀約1萬3000公頃的森林與灌木林，目前約80%火勢已獲控制。
此外，克羅埃西亞赫伐島（Hvar）及阿爾巴尼亞塔萊（Tale）也出現大規模野火，數百公頃森林、葡萄園及灌木林付之一炬。
葡萄牙、西班牙及法國南部多地已陸續發布更高等級的高溫警戒。氣象預報指出，新一波熱浪將於6日北移，並可能持續發威至下週末。
法國政府表示，在6月持續2週的高溫期間，短短1週內即出現逾2000例超額死亡；西班牙及比利時也分別通報超過1000例超額死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。