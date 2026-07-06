委內瑞拉雙震逾3300罹難 逾百搜救犬深入廢墟立功

委內瑞拉發生兩起強震後，搜救犬席蘇（Sisu）展現出與追逐心愛球球一樣的決心，在廢墟中執行任務。這群四足搜救英雄在搜救行動中發揮關鍵作用，已成功救出多名生還者。

法新社報導，席蘇是一隻棕色拉不拉多犬，精力充沛的牠穿著藍色胸背帶，冒險進入6月24日強震中倒塌建築物的斷垣殘壁，僅憑嗅覺搜尋生還者。

身為美國搜救隊「佛羅里達第2任務小組」（FloridaTask Force 2）的一員，像席蘇這樣的搜救犬，牠的工作已被證實對於在與時間賽跑的行動中尋找生還者至關重要。

這場拉丁美洲嚴重震災已造成3000多人罹難，災後11天，國際搜救隊正逐漸結束任務，尋獲生還者的希望渺茫。但搜救犬發揮了關鍵作用。

當搜救隊抵達懷疑有生還者遭掩埋的現場時，這些動物總是最先採取行動。這兩起強震摧毀了數十座住宅建物，主要集中在沿海的拉圭拉（La Guaira）地區。

同樣來自佛羅里達第2任務小組的巴拉達（Alexander Parada）告訴法新社，牠們的工作是藉由辨識受害者的體溫、體味及呼出的二氧化碳來「偵測人類的位置」。巴拉達身旁是拉不拉多犬派柏（Piper），派柏在委內瑞拉救出了兩人，這是牠的首次出任務。

巴拉達表示，搜救犬憑藉嗅覺能快速檢查大片區域，從而加速搜救工作；鑑於最初72小時黃金時間過後，找到生還者的機率會降低，這一點至關重要。

席蘇是來自十多個國家的120多名「四足救援人員」之一，牠們被部署到拉圭拉的數個社區以加速搜救，這一帶是受規模7.2和7.5兩起強震影響最嚴重的區域。

有些搜救犬，例如當地一隻雙眼一藍一棕的邊境牧羊犬「海嘯」（Tsunami），以克服逆境的故事感動了委內瑞拉人：海嘯曾是一隻從虐待中被救出的動物，如今卻在拯救他人的生命。

如同牠們的人類夥伴一樣，牠們在危險的任務中以12小時輪班制工作。

這些動物在拉圭拉的高溫下工作，面臨脫水和皮毛磨損的風險，這在席蘇的脖子上清晰可見。

牠們還穿梭於廢墟之中，甚至穿過由破碎牆壁、柱子和樑木交織而成的狹窄隧道，搜尋生還者。搜救行動導致其中一些搜救犬受傷和骨折，但這樣的風險本就是工作的一環。

從1998年開始負責照料席蘇的艾蘭哥（SylviaArango）說：「當我們踏上那些廢墟堆的那一刻，就無法保證我們會安全。我們必須信任我們的訓練。」

路透社報導，根據委內瑞拉資訊部今天發布的數據，委內瑞拉雙震的罹難人數已攀升至3342人。

新統計數據還顯示，受傷人數為1萬6470人，而無家可歸的人數已來到1萬7345人。