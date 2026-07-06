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法國萊儷博物館遭闖 價值1.4億珠寶失竊

中央社／ 法國史特拉斯堡5日綜合外電報導

法國奢華玻璃製品業者萊儷（Lalique）旗下博物館今天清晨遭竊賊大膽闖入，盜走價值數百萬歐元的珠寶。數個月前，巴黎羅浮宮博物館才發生驚人的珠寶竊盜案。

熟悉調查情況的消息人士告訴法新社，一群蒙面竊賊於清晨5時30分左右闖入位於法國東北部莫代爾河畔溫根（Wingen-sur-Moder）的萊儷博物館，他們撬開一道門後直搗珠寶展區，並砸開6個展示櫃。

消息人士說：「約有20件珠寶遭竊。損失金額目前還在評估中，但可能相當於數百萬歐元，可能接近400萬歐元（約新台幣1億4752萬元）。」

另一名熟悉調查進度的消息人士表示，失竊的珠寶是水晶，不含貴重寶石，也無法被熔化。

萊儷博物館在官網表示，由於發生竊盜案，將暫時閉館數日。

第一名調查消息人士補充說：「當時有警鈴響起，但等到保全公司完成檢查，率先抵達現場的是一名清潔女工，她隨後報警。」目前調查人員正在檢視監視器畫面。

萊儷博物館專門介紹新藝術運動（Art Nouveau）與裝飾藝術（Art Deco）時期的珠寶設計師兼玻璃工藝家萊儷（Rene Lalique），於2011年在萊儷工廠附近開幕。

根據萊儷博物館官網，館內收藏超過650件「傑出作品」，包括新藝術運動風格珠寶、裝飾藝術風格玻璃製品與當代水晶。

莫代爾河畔溫根鎮長告訴地方報紙「阿爾薩斯最新消息報」（Les Dernieres nouvelles d'Alsace），他對這起竊盜案感到憤怒。莫代爾河畔溫根鎮位於史特拉斯堡（Strasbourg）西北方約60公里處，人口約1500人。

多施納（Christian Dorschner）說：「所有警鈴都正常響起。之後，保全公司那邊顯然發生重大失誤：他們沒有立即介入，也沒有通知憲兵。」

多施納也告訴阿爾薩斯最新消息報：「他們肯定掌握了充分資訊，才會以這種方式行動；他們一定是…專家。」

去年10月，巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）在光天化日下遭竊，竊賊花不到8分鐘，就偷走價值1億200萬美元的珠寶，包括部分法國舊王冠珠寶，讓法國博物館與畫廊的安全問題備受關注，萊儷博物館也被視為需要特別留意的「敏感」地點。

法國 珠寶

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