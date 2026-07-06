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泰國男童開車撞僧侶10死 倖存者述驚險一刻：有個聲音在耳邊低語叫我靠右行

香港01／ 撰文：洪怡霖
泰國東北部莫那限省（Mukdahan）2日發生一起重大死亡車禍，一名11歲男孩私自開走父母的皮卡貨車上路，後來撞入路邊一群佛教僧侶。路透。
泰國東北部莫那限省（Mukdahan）2日發生一起重大死亡車禍，一名11歲男孩私自開走父母的皮卡貨車上路，後來撞入路邊一群佛教僧侶。路透。

泰國東北部穆達漢府7月2日發生車禍，一部皮卡貨車撞上一群正在行走的僧侶，迄今10人死亡、7人受傷，當中2人在加護病房，5人在普通病房。警方指，早上11時55分，男孩未經允許擅自駕駛父母的皮卡貨車，隨後失去對車輛的控制，撞向僧侶。

泰媒報導，這群僧侶共30多人，當時正從穆達漢府出發步行前往烏汶府。5名僧侶當場死亡，另有5名僧侶在醫院不治身亡，還有7人正接受治療。

穆達漢聯合救援協會（สมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร）在Facebook發布一段採訪倖存僧侶的影片。這名僧侶說，自己當時有預感，直覺告訴他要靠右行走。

他說：「事發前，我正在朝聖途中，彷彿有個聲音在我耳邊低語，告訴我即將發生什麼事，讓我通知其他人。於是我趕緊大聲告訴其他僧侶，讓他們盡可能靠右側小路行走」。

這名僧侶稱，那些令人震驚的畫面仍深深地印在他的腦海裏，影片中排第一至第八的僧侶被撞飛向空中，而自己，作為排在第九的那個人，僥倖逃過一難。

泰媒指，涉事男童已被確診患有自閉症，目前正根據《兒童保護法》和《促進和發展殘疾人生活品質法》規定，在安全機構接受保護和照顧，並由一個多學科團隊密切監測。

警方較早前的初步調查顯示，開車的是一名患有特殊疾病的11歲男童，當天偷偷、未經允許擅自駕駛家中的車上路並導致車禍，當時男童已被警方帶回警署接受盤問。

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文章授權轉載自《香港01》

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