委內瑞拉雙震10歲男童痛失家人和一條腿 C羅暖心拍片邀現場觀賽

委內瑞拉10歲男童米耶萊斯在近日地震中失去雙親、哥哥及一條腿，他只想要一張葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度的貼紙，C羅卻親自為男孩錄製暖心影片，邀請他到現場觀賞自己比賽。

「紐約郵報」（New York Post）報導，米耶萊斯（Andrés Mieles）位於拉圭拉（La Guaira）的家毀於6月24日的雙震，米耶萊斯隨即獲救，但家人不幸罹難。

上週末，米耶萊斯躺在醫院病床上時，被錄到說希望得到5度金球獎得主羅納度（Cristiano Ronaldo）的貼紙，那是2026年世界盃足球賽收藏冊980張貼紙之一。

他的故事觸動許多人的心，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）一名高層。此人於是聯絡曾替皇馬效力9季的羅納度，並把羅納度的影片傳給委內瑞拉音樂人波約（Armando Poyo）。

波約昨天到醫院，將影片和其他禮物送給右腿截肢的米耶萊斯。

影片中，羅納度說：「嗨，安德瑞斯（米耶萊斯），你好嗎？我錄這段影片，是想送你一個大大的擁抱。」

「我知道你是我的忠實球迷。等你覺得好一點，我想邀請你來看一場我的比賽，好好享受比賽的樂趣。好嗎？」

羅納度補充道：「我很想見見你，祝一切順利，我的朋友。」

波約今天在社群媒體上透露，羅納度還送了一件簽名球衣給米耶萊斯。

羅納度2日助葡萄牙隊在加拿大多倫多（Toronto）擊敗克羅埃西亞，順利闖進16強，接下來將與西班牙隊一較高下。