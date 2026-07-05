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連續發現疑似太空垃圾 澳洲昆士蘭一座海灘封閉

中央社／ 記者丘德真雪梨5日專電

澳洲昆士蘭州（Queensland）西北部一座海灘，自3日起3天內連續發現6件不明物體，當地警方一度封鎖該座海灘。澳洲國家緊急事務管理局表示，不明物體疑似是太空垃圾。

澳洲公廣媒體ABC今天報導，昆士蘭州消防局（QFD）和昆士蘭州警察局（QPS）3日接獲民眾報案，指鄰近英罕鎮（Ingham）的佛瑞斯特海灘（Forrest Beach）發現不明物體；昆士蘭州消防局一位不具名發言人4日證實，當局於「海灘上發現了多件危險物體」。

QFD發言人提到：「多個專業科學團隊以及多名消防人員已經漏夜採取行動，將3件物體妥善地放進危險物品儲存桶內。」

當地警方一度引用「公共安全保護法」宣告封鎖該座海灘；不過，後來解除封鎖。

國家緊急事務管理局（National EmergencyManagement Agency）表示，被發現的物體，疑似是火箭發射產生「太空碎片」（space debris）掉落到大海中，然後被沖到岸上。

報導提到，澳洲太空總署（Australian SpaceAgency）正和全球多個太空事務機構合作，以便確定有關物體的來源。

QFD認為，該3個物體屬於危險物品（hazardousmaterial），並於4日進行多項測試，以便確保公眾安全。測試期間，當局將有關物體周圍50公尺列為禁區；並一度要求當地部分居民撤離家園。

報導提到，當地居民葛瑞菲斯（Acacia Griffiths）提到，她於3日接獲當局通知，表示她和3個孩子的住處500公尺範圍內，有人發現「可疑物體」（suspiciousobjects），指示她撤離當地；不過，由於顧慮到要照料家裡的牲畜，她並未聽從指示撤離。她說：「週五晚上，一直聽到直升機和無人機在海灘上飛來飛去。」到了昨天（4日）緊急服務人員告訴她，危險區域已縮小至50公尺。

4日下午，當局發現第4件物體，今天又發現第5個和第6件物體。相關疑似太空碎片隨後被放進運到海灘上的危險物品儲存桶內，周圍50公尺被列為禁區。

太空 澳洲

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