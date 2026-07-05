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立陶宛6月創歷史高溫 維爾紐斯33.6度250年首見

中央社／ 維爾紐斯5日專電
立陶宛首都維爾紐斯更出現250年來未見的高溫。 美聯社
立陶宛首都維爾紐斯更出現250年來未見的高溫。 美聯社

立陶宛水文氣象局表示，今年6月記錄到的極端氣象現象打破全國多項高溫紀錄，不僅創下史上最熱6月，首都維爾紐斯更出現250年來未見的高溫。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）4日報導，氣象資料顯示，立陶宛南部城市德魯斯基寧凱（Druskininkai）氣溫達到攝氏36.3度，創下立陶宛氣象觀測史上6月最高溫紀錄，超越2019年6月12日於凱希亞多里斯（Kaišiadorys）測得的35.7度前紀錄。

6月27日及28日，立陶宛多個城市也刷新單日最高溫紀錄。其中，維爾紐斯（Vilnius）於6月28日測得33.6度，為自1778年開始氣象觀測以來，6月最高溫。

報導指出，今年立陶宛也出現史上最熱6月夜晚，全國多地同時出現「熱帶夜」現象。「熱帶夜」指的是夜間最低氣溫不低於20度，高溫期間立陶宛全國54個氣象站中有31站出現此情況。

據報導，立陶宛於6月27日至7月1日出現熱浪。根據水文氣象局資料，6月27日至29日間，立陶宛全國54個氣象站中的25個記錄到熱浪現象，南部部分地區高溫持續至7月1日。

高溫 立陶宛 熱浪

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