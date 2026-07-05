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強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

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強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本氣象廳資料顯示，今年第9號颱風巴威持續以猛烈強度向西移動，後續路徑若未明顯改變，最快10日前後可能對沖繩地區帶來明顯影響。圖/截自日本氣象廳官網
日本氣象廳資料顯示，今年第9號颱風巴威持續以猛烈強度向西移動，後續路徑若未明顯改變，最快10日前後可能對沖繩地區帶來明顯影響。圖/截自日本氣象廳官網

琉球新報報導，日本氣象廳資料顯示，今年第9號颱風巴威持續以猛烈強度向西移動，後續路徑若未明顯改變，最快10日前後可能對沖繩地區帶來明顯影響。

日本氣象廳指出，第9號颱風巴威5日上午9時（台灣時間上午8時）位於馬里亞納群島，中心氣壓920百帕，中心附近最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺，正以每小時10公里速度向西移動。氣象廳預估，颱風接下來仍會大致偏西前進，視未來路徑變化而定，不排除接近沖繩地區。

日本氣象資訊公司Weathernews指出，巴威短期內將沿著太平洋高壓南側邊緣向西北西前進，6日左右通過馬里亞納群島，並以猛烈勢力通過關島與塞班島周邊，當地須嚴防惡劣天氣。巴威預計到8日左右都將維持猛烈勢力，強度巔峰時，中心附近最大瞬間風速可能達每秒80公尺。

Weathernews表示，9日左右起，巴威路徑可能稍微轉向偏北，下周後半可能對沖繩造成影響。從預測路徑圖來看，巴威預計8日至9日逐漸接近沖繩南方海域，10日前後可能來到台灣東北方至沖繩一帶；不過，預報範圍後期明顯擴大，顯示颱風靠近沖繩南方後，轉向幅度與後續走向仍有變數。

目前各國氣象機構的模擬結果顯示，短期預測分歧不大，多數預測認為巴威將向西北西前進、朝沖繩南方移動；不過，抵達沖繩南方後，路徑分歧將稍微擴大，較多預測顯示颱風可能從台灣往中國方向前進，也有部分預測顯示颱風將北上東海。

沖繩氣象台表示，隨著颱風接近，先島諸島10日左右可能發布暴風警報，當地也有出現大雨的風險。若颱風路徑更靠近沖繩本島，沖繩本島地區10日左右也可能發布暴風警報。沖繩地區9日至10日左右，則可能發布波浪警報，須留意強風、大雨及高浪。

氣象廳預測，巴威10日上午9時將伴隨暴風圈抵達沖繩南方海域，屆時強度仍達非常強的等級，中心氣壓預估為925百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速每秒70公尺。Weathernews也提醒，由於這次颱風勢力強，即使中心沒有直接接近，也可能帶來影響，後續路徑仍須特別留意。

沖繩 日本 颱風

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