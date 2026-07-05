海外自駕小心「3大隱形地雷」 網認同：出發前先拍照

暑假出國旅遊潮來臨，許多民眾選擇在國外自駕自由行，但海外租車因語言隔閡與法規不同，常潛藏昂貴的隱形地雷。英國消費者組織「Which?」最新調查揭露，國外不少不肖租車業者常利用資訊不透明，設下隱藏收費與強推保險等陷阱。專家對此嚴正警告，租車切勿掉以輕心，出發前務必仔細檢查、拍照存證，才能避免讓放鬆的假期變成昂貴的噩夢。

據「每日郵報」報導，汽車租賃與保險機構的調查數據顯示，高達36%的受訪者曾在大陸或海外租車時，發現車輛早已存在外觀損傷，但業者提供的出車清單上卻「完全沒有記載」，更有28%的人曾被店員告知「小刮痕不需要記錄」。

專家強調，這是最常見也最惡劣的自私陷阱，如果在出車前沒有白紙黑字記錄清楚，還車時業者便會將這些舊傷賴在遊客頭上。在國外，即使非自身過失導致車輛受損或遭竊，租車人通常仍須負擔高額的自負額，其金額往往輕易飆破1,500英鎊（約合新台幣6萬元以上）。

為了協助大眾出國自駕能精準避雷，LeaseLoco.com等多位旅遊與汽車專家，點出了以下幾點最容易被忽略的小字條條款：

一、還油政策（Fuel Policy）：部分低價車商採用「滿油取車、空油還車（Full-to-empty）」的規定，要求旅客在取車時先支付一整箱高昂的油資，還車時則不退還剩餘油費，除非旅客能精準將油箱開到見底，否則等於白白送錢給租車公司。專家建議，選擇「滿取滿還（Full-to-full）」通常更合情合理且划算。

二、特殊身份與地點附加費：廣告上的單日租金絕非最終總價。許多年齡低於25歲的年輕駕駛，或特定年長者，合約中常暗藏「年齡限制附加費」。此外，跨國界行駛費、過路費感應器、機場取還車費、以及加購兒童安全座椅與導航，都可能讓帳單暴增。

三、信用卡與個人保險盲點：許多人因不想花大錢而臨櫃拒絕購買車商的「營業損失免責險（CDW）」，自以為信用卡有贈送旅平險或車險，但專家表示，多數個人車險並不適用於境外租車；而信用卡的租車保障通常「不包含」車輛維修期間的「營業損失（Loss of use）」與「折舊費」，一旦出事可能得不償失。

專家提醒，千萬不要在沒有確認保額與細節的情況下盲目點頭同意。最合法的自保特徵，就是取車與還車時，使用手機拍攝帶有時間戳記（Time-stamped）的環車照片與影片。檢查時切記不可放過車頂、內裝、輪框、儀表板里程數以及最容易被忽略的輪胎胎紋。專家建議，出發前花個5分鐘致電自己的保險公司或信用卡客服確認海外理賠範疇，並在臨櫃時放慢節奏、看清合約再接過車鑰匙，才能保障公共安全與自身權益。