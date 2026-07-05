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颱風巴威逼近美屬太平洋群島 關島居民湧入避難中心

中央社／ 關島5日綜合外電報導

氣象署目前列為「強烈颱風」的巴威（Bavi），預計明天清晨將橫掃美國太平洋屬地關島和北馬里亞納群島區域。當地居民今天紛紛湧入緊急避難中心，並趁最後機會加緊防颱準備。

法新社報導，巴威持續風速達每小時260公里，相當於5級颶風，陣風更高達每小時315公里。預測自明天清晨起將持續向西，橫掃關島（Guam）和北馬里亞納群島（Northern Marianas）附近區域。

美國國家氣象局（NWS）將巴威列為「極度危險」，警告自今天下午或傍晚起將出現「熱帶風暴等級」強風，颱風中心附近將造成「災難性」破壞。

美國國家氣象局表示，「豪雨帶來大規模洪水以及沿海淹水在所難免」，預測出現可達10.7公尺的大浪，相當於10層樓高度，海上環境「極度危險」。

北馬里亞納群島位於西太平洋，人口約4萬，鄰近的關島雖是另一個美國屬地，但人口達17萬。

今年4月，侵襲當地的颱風辛樂克（Sinlaku）曾造成數萬家戶停電、大樹連根拔起、車輛翻覆，並將鐵皮屋頂掀飛。

截至今天上午，預報顯示巴威將從羅塔島（Rota）附近掠過，此島大致位於關島和北馬里亞納群島的主島塞班島（Saipan）中間，島上人口約1500人。

羅塔島市長霍格（Aubry Hocog）表示：「透過團結合作與採取必要預防措施，我們能保護家人、鄰居和社區。我們為人民的安全祈禱。」

美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）團隊已在關島就位，物資配送中心備有110萬公升飲水、120萬份餐點、6700張行軍床和90台發電機。

美國國家氣象局表示，「撤離或尋找避難所的時間窗口正在關閉」，關島已經開放5個設於學校的避難中心，總容量1900人，主要服務居住在危險及易損住宅的民眾。

關島 美國

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