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熱浪襲巴黎 塞納河今夏開放3處泳區供民眾消暑
法國巴黎今天重新開放為2024年巴黎奧運設置的3處免費、設有救生員的塞納河夏季泳區，吸引大批市民與觀光客下水消暑，也為剛經歷破紀錄熱浪的城市帶來一絲清涼。
法新社報導，在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）腳下的泳區，泳客優游水中，有人閒話家常，也有人躺在黃色浮具上休息，一旁可見身穿螢光T恤的救生員守護。由於河水有水流，依規定所有泳客都必須使用浮具。
在營造公司工作的費奧倫提諾（Lauriane Fiorentino）說：「這裡比游泳池更棒，雖然不像海灘，但還是讓人有度假的感覺。」
河岸上也有不少人在做日光浴，為「光之城」巴黎增添夏日風情。
來自美國的觀光客唐坎（Benjamin Doncan）說：「看看這片河水，背景就是艾菲爾鐵塔，還有比這更美的景色嗎？」
巴黎6月底遭到席捲歐洲大部分地區的熱浪侵襲，法國部分地區氣溫飆升至攝氏40度以上。氣象單位警告，未來幾週可能還會再有熱浪來襲。
由於巴黎住宅並未普遍裝設空調，游泳成為最受當地民眾歡迎的消暑方式之一。
塞納河蜿蜒流經巴黎市區，過去100年來都禁止在河中游泳，直到2024年巴黎奧運期間才解除禁令。自此之後，每逢夏季都會開放3處救生員駐守的泳區供民眾使用。
這3處免費泳區去年共吸引近10萬人次到訪，今年則將開放至8月底，泳區分別位於巴黎東部財政部附近的伯西（Bercy）、西部格勒內（Grenelle）以及市中心的瑪麗支流（Bras Marie）。
由於塞納河水質受天候影響甚鉅，相關單位每天都會檢測水質數次，並以綠、橘、紅三色旗幟告知泳客是否適合下水。
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