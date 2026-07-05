世新精神跨越南半球 中南美洲校友會聖保羅成立

中南美洲世新校友會今天於聖保羅華僑文教服務中心舉行成立茶會，適逢今年70周年校慶，校友齊聚一堂，共同見證世新精神在海外的延續。

會長謝如欣致詞時回顧自身家族三代皆與世新淵源深厚，形容「一門忠烈」的情感傳承。她指出，能在定居的第二故鄉巴西推動校友會，並串聯巴西、巴拉圭、阿根廷等地校友，期盼未來能拓展至中南美各國，凝聚校友情誼，讓世新精神在海外生根發芽。

茶會中播放多部祝賀影片，包括世新董事長周成虎、榮譽董事長成嘉玲、校友總會長林俊杰，以及國家文藝獎得主虞戡平導演的祝福。另有即將登場的第五屆聖保羅台灣電影展「醫者仁心看世界」相關人士的祝賀片，導演舒夢蘭、陳皓玫、黃嘉俊、魏德聖及攝影陳一松等人皆透過影像表達支持，展現世新校友在影視文化領域的深厚影響力。

會中並首映影展宣傳片，該影展由謝如欣策劃，7部影片涵蓋環保、生態、醫療、原住民等議題，將從8月底起於聖保羅大學（USP）醫學院大劇院及聖保羅文化中心（CCSP）連映兩周，呈現台灣的風景、人文與生命之美。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜致詞指出，世新大學70年來培育無數傳播與各界菁英，校友遍布全球。她肯定謝如欣多年來推動台巴文化交流，透過影像跨越語言與國界，展現世新精神。聖保羅僑教中心主任尤正才則表示，校友會不僅是情感聯繫的平台，更是推動國際教育交流的重要力量。

謝如欣代表世新董事長周成虎致贈禮品予朱怡靜與尤正才，並頒發世新紀念T恤予到場校友，茶會溫馨熱烈，象徵世新精神在中南美洲的文化傳承與延續。