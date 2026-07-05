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少女溺水沒呼吸！男生解內衣做CPR救命 家長控猥褻求償巨款

香港01／ 撰文／安琪拉
韓國1名主修應急救護學系的男大學生，日前在溪谷遊玩時，見到1名初中少女遇溺昏迷，當場已無呼吸。男生見義勇為上前救援，為少女進行心肺復甦（CPR）。示意圖／Ingimage
韓國1名主修應急救護學系的男大學生，日前在溪谷遊玩時，見到1名初中少女遇溺昏迷，當場已無呼吸。男生見義勇為上前救援，為少女進行心肺復甦（CPR）。示意圖／Ingimage

好人救人卻沒好報？韓國1名主修應急救護學系的男大學生，日前在溪谷遊玩時，見到1名初中少女遇溺昏迷，當場已無呼吸。男生見義勇為上前救援，為少女進行心肺復甦（CPR），而為了確保急救有效，他在徵得女生母親同意後解開對方的內衣，女生送院後撿回一命，救護人員亦讚賞男生救人有功。

沒料到少女的父親獲知女兒曾被解開內衣，事後竟怒控男生「強制猥褻」，並勒索高達800萬韓元（約新台幣16萬7089元）的巨額和解金。事件曝光後引起韓國社會公憤，警方經調查後最終證實男生無犯罪嫌疑，還其清白，而提出訴訟的家長因涉嫌「妨礙公務罪」，被警方正式立案調查。

男大生溪谷英勇救人 反遭家長控強制猥褻

據韓媒《News1》報導，該名就讀應急救護學系的男大生早前在網上發文，表示自己快要被列為罪犯。因原PO早前與友人前往溪谷遊玩，當時發現1名初中女學生溺水失去意識，已無呼吸脈搏。男生見狀立刻衝上前，在報警後徵得現場少女的母親同意，隨即展開施救行動。

為了確保CPR胸外按壓位置準確且深度足夠，男生解開了少女的胸圍扣，持續按壓10到15分鐘。直到救護車抵達，少女幸運地恢復呼吸及心跳，消防員亦大讚男學生處置得宜。豈料數小時後，少女的父親致電怒斥他「為何解開內衣」，質疑他在CPR期間觸碰女兒胸部，揚言要以「強制猥褻罪」提告。

家長反咬施救者 勒索巨額和解金

除了指控性騷擾，女生父親更聲稱女兒因CPR導致「肋骨骨裂」，揚言會提交傷害診斷書，向男學生勒索500萬至800萬韓元和解金。男學生隨後確實收到警方的到案通知書，他無奈且痛心地在網上發文求助，坦言自己的夢想是成為消防員，如今卻面臨毫無根據的指控，深怕這場冤案會讓他留下前科，徹底毀掉人生。

網友群起撻伐 事件迎來大反轉

事件在網絡曝光後，瞬間引起韓國網民公憤，大批民眾群起聲討這位父親恩將仇報。網友紛紛留言批評：「在緊急情況下救人還要被反咬，以後誰還敢挺身而出？」、「這世界變成了看到快死的人也只能假裝沒看到走掉的世界」。也有不少人指出，進行CPR本來就極易造成肋骨骨折，父母竟以此為由勒索賠償，簡直厚顏無恥。

面對社會龐大的輿論壓力與警方的深入調查，這宗荒謬的案件終於水落石出。男學生事後在論壇更新進展，表示經過警方調查後，自己已獲「無嫌疑」結案，當局亦作出不起訴處分，成功洗刷冤屈。而該名企圖藉機索賠的父親不僅沒有拿到賠償，目前反而因涉嫌「妨礙公務罪」，被警方正式立案調查。

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文章授權轉載自《香港01》

猥褻 韓國 溺水 CPR

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