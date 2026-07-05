秀台版變形金剛 沈昭良：盼印度認識台灣庶民文化

台灣攝影家沈昭良於經典代表作STAGE系列作品在印度展出期間，接受中央社記者專訪表示，希望透過作品讓印度民眾接觸被稱為「台版變形金剛」的舞台車，並藉此更認識台灣的庶民文化。

文化部首度在印度舉辦台灣攝影家大型個展，將沈昭良的STAGE（舞台車）系列作品，帶到印度德里（Delhi）著名的Museo Camera博物館展出。此次展示沈昭良於2005年到2023年間拍攝，以台灣民間用卡車改裝成移動式舞台車為主體的作品。

沈昭良除在個展現場與觀展的印度民眾互動，也走訪舊德里地區，欣賞印度傳統的音樂、舞蹈表演，並觀察當地最接地氣的庶民文化。

沈昭良表示，STAGE系列作品發表以來，他就很希望能到印度展出，因為在他的印象中，台灣和印度在移動式慶典、庶民美學上有十分相近的地方。

他提到，無論是台灣或印度，在街頭巷尾的宗教慶典及民間活動，都能看到大量即興拼貼、自由組合及充滿生命力的視覺元素，這些源自日常生活的文化表現，不僅反映人民生活方式，也展現地方社會長期累積所形成的美學特色。

沈昭良指出，被稱為「台版變形金剛」的舞台車不只是移動式舞台，更是地方文化的重要載體，其華麗燈光、鮮豔色彩與各式圖像裝飾，充分展現出台灣庶民文化旺盛的創造力，而舞台車文化原本用於民間娛樂活動，後來逐漸與宗教祭典、婚喪喜慶以及地方節慶緊密結合，發展成兼具娛樂、儀式及社會功能的重要文化景觀。

沈昭良希望印度觀眾透過他這次的個展，認識台灣廟會文化及鄉村娛樂等活動，更能從STAGE系列作品中，看見台灣民間社會如何透過宗教信仰、地方慶典與集體活動，建立起屬於自己的文化記憶與生活美學。

他進一步提到，台灣與印度在庶民文化或美學體現上，有一種特別的共通性，因許多民間傳統都是從土地孕育而生，「是從土地裡面長出來的」，接著再因生活需求、宗教信仰與歷史發展等緣故而長期被保留或長期被延續，如此兩地都保有濃厚的庶民文化特色，也都展現出土地與人間深刻而緊密的連結。

沈昭良認為，這樣的狀態並非刻意塑造，而是在長期生活經驗中自然形成，並透過一代又一代人延續而保存，所以不論是台灣的舞台車文化，或是印度的各類移動式慶典，都能從中看見人民生活智慧，及文化持續發展的生命力。

他告訴中央社記者，他覺得台灣和印度在庶民美學、文化上，那種即時性、彈性和相對寫實或生猛的庶民文化表現，還有包括移動式慶典在內活動，都可看到雙方具共通點的影子，「希望透過STAGE系列作品，能讓印度觀眾進一步對台灣民間這類娛樂活動，有更多認識」。

沈昭良提到，這次展出STAGE的系列作品除了記錄舞台車本身，更希望呈現舞台車所存在的生活環境，包括街道、聚落、人群及各種節慶現場，作品呈現的裝飾圖騰、霓虹燈光與鮮豔色彩，搭配黃昏至夜晚這段時間，天空、背景自然形成的特殊光影，讓畫面展現出兼具寫實與超現實氛圍的獨特視覺效果。

在談及其作品及攝影的意義時，沈昭良說：「攝影不只是一個表象紀錄，也是一種進一步關照社會情況的媒介，所以我們非常有機會可以透過攝影去認識或理解某一個時代，在政治、經濟或是這種社會的轉變過程。」

沈昭良提到，STAGE系列作品中，也能看到一些台灣不同時期的生活樣貌，「雖然不能代表台灣的全部，但呈現台灣民間文化樣態，讓印度民眾透過作品，看到台灣人生活樣貌，並認識台人生活的細節」。