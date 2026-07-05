北義多洛米蒂山區湧入「粗魯遊客」 擬加強巡邏開罰

北義阿爾卑斯山區「多洛米蒂」（Dolomiti）風景絕美，台灣社群網站上也常揪團前往。不過近日此地區對於不少遊客「粗魯行為」深感困擾，擬針對隨地野餐、任意跳入湖中、穿人字拖登山等行徑開罰。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，「多洛米蒂」涵蓋的威內托大區（Veneto）與貝魯諾（Belluno）省等行政單位達成協議，決心取締「山區低俗旅遊」，將由省級警力介入協助地方警察，針對遊客各類「不文明行為」罰款。

報導指出，在威尼斯常見到一些遊客穿著泳裝就走進歷史中心，隨地把石頭路面當日光浴躺椅，甚至直接跳進威尼斯潟湖渾濁的水中游泳。如今這種低俗旅遊方式不再是威尼斯獨有，冬季奧運舉行地點「多洛米蒂山脈」也成受害者。

隨著酷暑來臨，愈來愈多遊客選擇前往山區度假。2025年，位在多洛米蒂山脈核心的貝魯諾省接待近120萬名遊客，比前一年增加11%。大約2週前發生一起嚴重事件，因為遊客占據山間小屋空地，導致一架山區救援直升機無法降落。

報導指出，如今在該區最熱門的215號健行步道上，可見成群結隊穿著「人字拖」的遊客，湧向被譽為最美湖泊的索拉皮斯湖（Lago di Sorapis）。許多遊客不僅缺乏禮貌、肆意自拍，還擾亂山區夜生活，即使在海拔2000公尺的地方，也有人攜帶音響設備並搭建帳篷，對公共安全和環境構成威脅。

報導指出，該區各級機構決定遏制此一趨勢，因多洛米蒂山區最熱門地點科爾蒂納（Cortina）僅有6名警員，27名省級警察下週將介入協助巡邏，計劃每月約執行10次巡邏，直至9月暑假結束，以應對「過度旅遊」的挑戰。

晚郵報指出，開罰並非為了牟利，而是為了落實教育。因山區環境特殊性，需要關注的方面很多，例如即使吃完水果，也應避免在樹林裡留下果皮，人類留下的殘渣會為野生動物（例如狼）提供便捷食物，使牠們越來越大膽。

此外，規範還有「禁止隨地露營」，遊客想體驗高海拔星空下的樂趣，必須選擇山間小屋或露營地。

報導引述科爾蒂納警察局長指出，加強巡邏目標不是控制或限制去山區遊玩的人，也不是為了收取罰款，而是為了防止潛在危險行為，提高人們對於山區旅行的正確認識。