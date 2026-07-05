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2027國際布克獎獎金翻倍　臺灣漫遊錄凸顯全球影響力

中央社／ 記者陳韻聿倫敦4日專電

英國國際文學大獎2027年「國際布克獎」已開始徵件，獎金翻倍達10萬英鎊（近新台幣430萬元），評審團主席為知名日裔美國作家凱蒂北村（Katie Kitamura），她曾入圍以英文為原著語言的「布克獎」決選，作品有近30種語言譯本。布克獎基金會並以「臺灣漫遊錄」為例，說明獎項的全球影響力。

根據布克獎基金會（Booker Prize Foundation）發布的訊息，2027年國際布克獎（International Booker Prize）今年7月2日起徵件，報名資格為在2026年5月1日至2027年4月30日期間，在英國或愛爾蘭出版、翻譯為英語的單部長篇小說或短篇小說選集。

入圍初選的12或13部作品名單訂於2027年3月16日公布，入圍決選的6部作品則將於4月15日發布。

2027年「國際布克獎」頒獎典禮訂於5月舉行，屆時將公布得主，10萬英鎊大獎由作者和譯者均分，以表彰譯者的重要性。

入圍決選的作品獎金維持不變，與今年一樣是每部作品合計5000英鎊。

布克獎基金會的資訊顯示，自2016年舉辦第1屆以來，迄今總計有5位曾入圍或贏得「國際布克獎」的作家後來進一步獲頒「諾貝爾文學獎」。

此外，自2016年以來，翻譯文學作品在英國書市的銷售量成長達31%，主力消費族群為35歲以下讀者。去年翻譯文學作品在英國書市的年銷量達380萬本，且這個數字已扣除翻譯自外語的圖文書和漫畫。

根據布克獎基金會委託總部位於倫敦的書市調查機構Nielsen IQ Book Data所作研究，與10年前相較，英國的翻譯文學作品讀者結構有年輕化、文化背景多元化，以及「男性人口比例上升」的趨勢。

為擴大推廣翻譯文學作品以及文學閱讀，布克獎基金會表示，未來將持續現有作法，無償提供500套當年入圍「國際布克獎」決選的全數約6部作品，發送至英國各地圖書館。此外，基金會擬持續增進受刑人閱讀，以及視障人士接觸「國際布克獎」入圍作品有聲書的管道。

值得一提的是，基金會在新聞發布以不少篇幅舉2026年「國際布克獎」得獎作品「臺灣漫遊錄」為例，說明「國際布克獎」的全球影響力。

長篇小說「臺灣漫遊錄」作者為楊双子，譯者為金翎，兩人皆來自台灣，創台灣作家和台灣譯者贏得「國際布克獎」首例，是第一部贏得「國際布克獎」的台灣文學作品。

布克獎基金會在7月2日的新聞發布指出，「臺灣漫遊錄」是第一部「譯自台灣華語（Taiwanese Mandarin）」的「國際布克獎」得獎作品。

在此之前，基金會及英國各家媒體多以「華語（Chinese或Mandarin Chinese）」形容「臺灣漫遊錄」原作主要語言。

布克獎基金會指出，2026年「國際布克獎」頒獎典禮5月19日於倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）舉行期間，網路上有大量觀眾湧入在YouTube的典禮實況轉播頻道，瀏覽人次較2025年頒獎典禮激增170%。

此外，在典禮結束後一週內，有多達63個國家陸續發出關於2026年「國際布克獎」的媒體報導，如今這個數字已上升至86個國家。

獲獎後，「臺灣漫遊錄」在英國旋即完售，獨立出版社And Other Stories緊急加印1萬6800本，6月初並再度加印2萬本。目前「臺灣漫遊錄」在英國已售出逾4萬9000本。

根據布克獎基金會的資訊，在「臺灣漫遊錄」獲宣告入圍「國際布克獎」初選之前，有14個國家地區購買該作品版權，如今「臺灣漫遊錄」售出版權的國家地區已累計達32個。

臺灣漫遊錄 英國 英語

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