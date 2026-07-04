「超級颱風」步步進逼！巴威朝馬里亞納群島逼近 關島等地居民嚴陣以待

強颱巴威正朝向美國太平洋屬地關島和北馬里亞納群島步步進逼，當地民眾今天加緊防颱準備。這是今年4月以來當地面臨的第2個「超級颱風」威脅，風力相當於5級颶風。

法新社報導，根據美國的聯合颱風警報中心（JTWC）於關島（Guam）時間今天上午7時（台灣時間4日上午5時）發布的最新預報，巴威（Bavi）颱風位於馬里亞納群島（Mariana Islands）東方數百公里處，平均風速達每小時259公里，陣風風速可達每小時314公里。

美國國家氣象局（US National Weather Service）警告，目前預報路徑持續顯示馬里亞納群島將面臨嚴峻情勢，「關島和北馬里亞納群島的所有居民都應該預期，至少會遭遇熱帶風暴等級的天氣情況，並預做準備」。兩地也都已宣布進入緊急狀態。

關島約有17萬人口，北馬里亞納群島則約有4萬居民。他們最近幾天已趕緊前往加油站排隊購油、湧入五金行搶購夾板，以及赴超市採買食物、瓶裝水和其他必需品。

原計劃在今天為了慶祝美國建國250週年而舉行的活動，已迅速被防颱工作取代。美國紅十字會警告，當地有些居民仍住在臨時收容所或簡易搭建的屋頂下，不過他們已在颱風來臨前將救災人力和物資派往當地。