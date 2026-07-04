良十四世訪難民渡海赴歐前哨島嶼 美國慶日促關注移民

曾就移民問題譴責美國總統川普政府的羅馬天主教宗良十四世，美國獨立日抵歐洲移民論戰焦點所在的拉姆培杜薩島，悼念為追尋自由和繁榮而冒險渡海、卻淪為波臣的人們。

美聯社報導，當美國以集會、派對和煙火慶祝「獨立宣言」（Declaration of Independence）簽署250週年之際，歷史上首位美國出生教宗良十四世（Pope Leo XIV）前往義大利拉姆培杜薩島（LampedusaIsland），在一處移民墓園祈禱，並為島上居民和新來的移民舉行莊嚴的彌撒。

9公里長的拉姆培杜薩島屬岩石荒蕪地形，幾乎沒有樹木。比義大利本土更靠近非洲的這個島嶼成為數以十萬計移民進入歐洲的主要門戶。從利比亞或突尼西亞出發、橫越地中海的他們，往往由人蛇集團安排偷渡。

路透社報導，良十四世去年曾批評川普嚴厲的反移民政策「不人道」，引發川普不滿。他今天再度呼籲國際社會「更有人性」，一同伸出援手協助逃離戰亂和貧困的人們。

教宗在這場沉重行程中表示：「在這片海域喪生的那些人既是已經做出的決策的犧牲者，也是尚未做出的決策的犧牲者。」

良十四世敦促歐洲以全面性作為處理移民議題，「將即時的救濟行動納入長期戰略計畫中，以利於接收、保護、支持和融合移民」。

此行彷彿呼應已故教宗方濟各（Pope Francis）2013年就任教宗後，首度離開羅馬即前往拉姆培杜薩島的行程。

在義大利最南端港口迎接良十四世的包括剛抵達的移民，以及義大利海岸防衛隊（Italian Coast Guard）搜救人員和援助團體。

教宗向在場民眾表示，此行是為展現教宗「持續陪伴你們、支持你們並且鼓勵你們」。

他也敦促歐洲領袖著手改善移民母國的條件，讓更多人不必被迫離鄉背井。

根據聯合國難民署（U.N. Refugee Agency）提供路透社的數據，今年已有1萬4464位移民經海路抵達義大利，其中超過半數從拉姆培杜薩島上岸。這一數字遠遠超過該島常住人口的約6000人。

國際移民組織（International Organization forMigration）指出，今年已有逾1400人於嘗試橫越地中海時淪為波臣或失蹤，包括28名兒童。