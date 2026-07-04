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台男雪梨驚傳失蹤！最後現蹤地、訊息曝光 澳警、親友急尋人

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣男子邱世耀在澳洲雪梨失聯，家屬與親友透過社群平台緊急發文協尋，希望外界協助轉發尋人訊息。圖／取自NSW Police Force
台灣男子邱世耀在澳洲雪梨失聯，家屬與親友透過社群平台緊急發文協尋，希望外界協助轉發尋人訊息。圖／取自NSW Police Force

急需協尋！台灣一名名為邱世耀（綽號西瓜、英文名Kurt）的男子近日在澳洲雪梨失聯，家屬與親友透過社群平台緊急發文協尋，希望外界協助轉發尋人訊息。消息曝光後，引發不少在澳台灣人及網友關注，紛紛協助擴散消息，而澳洲警方也已介入調查，並發布協尋通知。

根據澳洲新南威爾斯州警方（NSW Police Force）公布資訊，警方於7月1日接獲失蹤通報後，由聖喬治警區（St George Police Area Command）展開調查。警方指出，31歲的邱世耀最後一次被確認現身，是在當地時間6月30日晚間約10時40分，地點位於雪梨南部Turrella區的Hirst Street一帶。

另外，根據家屬與親友提供的資訊，邱世耀於6月30日晚間9時31分留下最後一次訊息已讀紀錄，而7月1日上午約9時左右，則疑似曾出現在雪梨東區Malabar附近。目前警方研判，他平時也曾出沒於Maroubra、Waterloo及Turrella等區域。由於至今仍無法取得聯繫，家屬與警方對其安全狀況感到憂心。

警方公布的特徵顯示，邱世耀身高約165至170公分，體型偏瘦，黑髮、黑眼，平時配戴閱讀眼鏡。失蹤當時身穿黑色連帽上衣、深色長褲及白色球鞋，並可能駕駛一輛白色掀背車。澳洲警方也針對Turrella及周邊地區發布地理定位警示，提醒民眾若收到來自「+61 444 444 444」的簡訊，不屬於詐騙訊息。

朋友也在threads發文表示，邱世耀失蹤前曾留下疑似輕生暗示內容，且最後訊息似乎僅傳給友人，讓家屬及身邊朋友相當擔憂。警方呼籲，若民眾發現其行蹤或掌握相關線索，可聯繫聖喬治警區指揮部，或撥打澳洲防制犯罪專線（Crime Stoppers）1800 333 000；在澳台灣人也可透過親友提供的聯絡窗口Jamie（+61 0413 076 222）協助提供資訊。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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