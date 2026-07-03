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澳洲雪梨防鯊魚攻擊派無人機巡邏 2天內目睹73次現蹤

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導
澳洲新南威爾斯州當局為保護海灘遊客免於鯊魚攻擊，1日啟動大規模無人機巡邏計畫。 路透社
澳洲新南威爾斯州當局為保護海灘遊客免於鯊魚攻擊，1日啟動大規模無人機巡邏計畫。 路透社

澳洲新南威爾斯州當局為保護海灘遊客免於鯊魚攻擊，1日啟動大規模無人機巡邏計畫。據法新社今天所獲資料，2天內合計在首府雪梨各海灘記錄到73次鯊魚蹤跡，致多處海灘關閉。

雪梨及新南威爾斯州（New South Wales）其他地區近來發生多起鯊魚攻擊事件，先是去年9月有1名衝浪客在雪梨北部的1處海灘遭到鯊魚攻擊身亡，今年1月1名孩童在雪梨港遭鯊魚咬死，6月又發生1名女子在熱門的庫吉海灘（Coogee Beach）遭鯊魚咬傷。

這項計畫只追蹤公牛鯊、虎鯊及大白鯊等被認為最可能攻擊人類的鯊魚種類。救生員表示，由於鯊魚在海中移動，巡邏見到的一些鯊魚可能被重複紀錄，但1日在雪梨南納拉賓（South Narrabeen）的1個海灘曾通報出現1群13隻鯊魚共游。

無人機昨天在迪威海灘（Dee Why Beach）發現3次鯊魚蹤影，今天上午又發現1次，導致海灘關閉1小時後重新開放，但之後又再次關閉。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）6月28日表示，隨著這項全球最大規模無人機監測計畫加緊實施，泳客和衝浪客恐怕將得習慣配合指示上岸。

雪梨 澳洲 鯊魚

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