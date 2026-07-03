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歐洲熱浪4億人經歷35度高溫 比利時超額死亡破千人
歐洲熱浪肆虐，在6月15日至30日高溫期間，歐洲4.1億人，相當於超過2/3人口，至少有一天經歷攝氏35度以上高溫。此外，比利時6月高溫死亡人數比以往高39%、超額死亡人數達1222。
法新社根據歷年每日最高氣溫及人口資料分析，2003年8月創下破紀錄高溫的16天熱浪期間，約3.2億人也經歷了類似的高溫。
比利時聯邦衛生部門初步數據顯示，在6月18至29日熱浪期間，比利時的死亡人數比正常情況多出39%、超額死亡人數為1222，其中近半數為85歲以上長者。
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