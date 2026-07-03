日本成田至羽田機場時間有望縮短 新特快最快2030年上路

日媒今天報導，連接成田機場與羽田機場的付費直達特快列車，將於2030至2039年間開始營運。希望藉由將日益增加的外國訪日旅客需求，帶動日本國內各地的經濟成長。

「日本經濟新聞」報導，此舉預計可以改善成田與羽田之間的交通，讓從成田入境的外國旅客也能多加利用從羽田出發的國內線班機。

京成電鐵集團計劃於2028年度開始，在千葉縣成田市的成田機場站至東京都墨田區的押上站區間內，營運新型付費特快列車。該新型特快預計於2030至2039年間，開始通往都營淺草線及京急線，並依序與品川站、羽田機場站連結，陸續開通直達列車服務。

這將是首次有付費特快列車，能夠連結作為國際線樞紐的成田機場與國內線航班集中的羽田機場。日本國土交通省將於6日召開強化成田機場設施功能的檢討會，並將此計畫納入最終方案摘要中。

目前，京成電鐵等公司雖然有營運連接成田與羽田、免加收費用的「Access特快」，單程耗時約1小時40分鐘。未來導入付費特快後，預計將可縮短乘車時間。

報導補充，政府未來也將研議是否能利用JR東日本正在興建的「羽田機場Access線」來行駛列車。「羽田機場Access線」是一條連接羽田機場與東京市中心的全新路線。

此外，政府也將開始提高開往成田機場的鐵路運輸能力。目前京成電鐵與JR東日本開往成田機場的軌道皆為單線鐵路，是增加班次的一大瓶頸。

未來政府與民間將共同推動「複線化」工程。京成線將於2030至2039年間新設高架橋與車站，JR東日本則將改建並利用原先由京成線使用的軌道。

另一方面，成田機場目前也正逐步推動「一體化航廈」計畫，要將現行分散的三個航廈整合為一，透過與鐵路網整合，全面提升成田機場的交通便利性。