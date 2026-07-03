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台企幸福計畫辦「台灣日」 菲律賓學童文化體驗

中央社／ 台北3日電

菲律賓一家台商企業今天在布拉坎省一所小學舉辦第4屆「幸福計畫．台灣日」活動，邀請數百名當地學童參與台灣文化體驗活動，以民間力量深化台菲友誼。

活動今天在布拉坎省（Bulacan）波卡威鎮（Bocaue）一所小學舉行，約350名高年級學生參與。主辦單位Thick and Thin農產品公司安排春聯書寫、端午節文化介紹、台灣童玩、台灣特色點心及台灣知識問答等互動體驗，讓菲律賓學童認識台灣文化與生活特色。

主辦單位表示，「幸福計畫」（Project: Ligaya）公益文化交流計畫是為紀念公司創辦人謝世英而設立。

根據介紹，謝世英1984年赴菲律賓發展，1990年創業，深耕飼料與動物營養產業，在菲律賓業界建立穩定基礎。他於2025年辭世，公司與家族決定持續推動「幸福計畫」，作為延續其公益理念的重要平台。

今年活動中特別設置珍珠奶茶體驗區，由台灣小吃連鎖餐廳「二嫂Ersao」贊助，讓參與學生品嚐台灣具代表性的珍珠奶茶，並了解其文化背景，成為現場最受歡迎的活動之一。

除文化體驗外，主辦單位也向學生介紹台灣在教育、醫療、科技創新及文化發展等領域的成果，希望透過寓教於樂方式，增進菲律賓年輕世代對台灣的認識。

開幕典禮上，Thick and Thin公司總經理謝政翰表示，公司將持續以文化交流、教育推廣及公益服務作為橋梁，深化台灣與菲律賓人民之間的友誼。

當地官員與校方代表感謝企業長期支持社區發展與教育工作，肯定「幸福計畫」為學生帶來兼具教育與文化意義的學習機會。

菲律賓 台商

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