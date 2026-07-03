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泰航空服員涉走私海洛因 泰販毒集團原擬同手法運毒來台

中央社／ 曼谷3日綜合外電報導
一名泰國航空空服員近日在澳洲被控走私逾1公斤海洛因，讓泰國販毒集團利用社群媒體招攬航空業人員代運的手法受到關注。 情境示意圖／Ingimage
一名泰國航空空服員近日在澳洲被控走私逾1公斤海洛因，讓泰國販毒集團利用社群媒體招攬航空業人員代運的手法受到關注。 情境示意圖／Ingimage

一名泰國航空空服員近日在澳洲被控走私逾1公斤海洛因，讓泰國販毒集團利用社群媒體招攬航空業人員代運的手法受到關注。泰國緝毒當局透露，相關集團原本也打算以類似手法將毒品運進台灣。

路透社報導，泰國肅毒委員會（ONCB）秘書長蘇瑞亞（Suriya Singhakamol）說明，6月30日因涉嫌走私毒品在澳洲被捕的泰國航空（Thai Airways）空服員，最初是在一個提供付費代運出國服務的社群媒體社團發文。

蘇瑞亞表示，這名空服員隨後開始與一位名為Rose Rose的臉書（Facebook）用戶聯繫。

他告訴記者，他們稍後談妥8800泰銖（約新台幣8500元）的代運價碼。根據澳洲聯邦警署（AFP），這名空服員夾帶的海洛因價值據估為50萬澳元（約新台幣1107萬元）。

一名任職地區性廉航的30歲曼谷空服員告訴路透社，自己不久前也在TikTok收到陌生帳號私訊，詢問是否願意代運物品。

這位空服員並未理會私訊，「我們一直被警告絕對不能做代運，這是大家都知道的規定」。

泰國肅毒委員會發言人阿麗帕克（AreepakNgernbamroong）表示，一個用泰語自稱「粉就是粉」的帳號與販毒集團有關，這些集團會建立社群媒體假帳號，尋找可協助非法物品跨境運輸的人。

阿麗帕克說，這個帳號現已關閉，泰國肅毒委員會正在進行調查。

根據泰國當局，這些販毒集團從有大量製毒設施的鄰國取得毒品後，其相關人士會將毒品藏在衣物、咖啡包與花瓶等物品中，經由泰國走私出境。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）去年12月發布報告指出，在泰國的鄰國緬甸，為製造海洛因而種植的罌粟花面積去年激增至10年來最高水準。

蘇瑞亞表示，在泰國，販毒集團會鎖定空服員等經常出國旅行的人，招攬他們協助將毒品運往海外。

他還提到，這些販毒集團原本打算用類似手法，於6月30日至7月1日期間，將另外5件包裹從曼谷運至澳洲和台灣。

他說：「不過，當局已查獲這批24.38公斤的海洛因，這些毒品藏在傳統工藝品、絲質服飾、咖啡包與冬裝外套中。」

他補充道，泰國相關單位正與澳洲和台灣當局密切合作。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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