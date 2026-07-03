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法國熱浪高峰單周死亡增3成 新一波酷暑周末來襲

中央社／ 巴黎3日專電
法國今年6月遭逢歷史性熱浪，法國運動部統計，自6月19日以來，全國已超過90人溺水身亡。 美聯社
法國今年6月遭逢歷史性熱浪，法國運動部統計，自6月19日以來，全國已超過90人溺水身亡。 美聯社

法國今年6月遭逢歷史性熱浪，衛生部長李斯特（Stéphanie Rist）今早說，6月22日到28日的一週內，死亡人數比前一週增加近3成。根據氣象預報，新一波酷暑將於本週末到來。

法國公共健康局（Santé publique France）統計，上一波熱浪在這段期間達到高峰，法國死亡人數比前一週增加29.1%，相當於2025人，實際上可能更多。

費加洛報（Le Figaro）報導，這項人數統計僅根據電子死亡證明，而電子死亡證明只占全國死亡總數的半數再多一些，但一週內死亡人數增加近3成的數據，已很能說明上一波長達10餘天的熱浪對人造成的後果有多嚴重，其中有3天創下法國有紀錄以來最熱的日子。

大巴黎地區受害尤深，在熱浪高峰期，氣溫一度飆破攝氏40度，一週內死亡人數增加62%以上，相當於增加619人。

李斯特接受法國電視一台（TF1）訪問時說，值得注意的是，在前述2025名死者中，在家死亡案例比前一週激增91%。她還表示，已撥付1億歐元（約新台幣36.5億元）供醫院採購空調設備。

此外，法國運動部統計，自6月19日以來，全國已超過90人溺水身亡。

衛生當局先前表示，上一波熱浪造成的死亡人數不會像2003年熱浪那麼多；當年約有1萬5000人因熱浪相關因素而喪命，多數是長者。

上一波熱浪結束後，巴黎近日白天氣溫降到舒適宜人的20度到27度左右。

不過，法國氣象局（Météo-France）今天預告，新一波酷暑將於本週末來臨，全國多數地區的最高氣溫將超過30度，南部可能超過35度，暫時不確定這波暑熱是否會如上一波劇烈。

法國 熱浪 高溫

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