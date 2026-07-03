聯合國警告聖嬰現象將增強 恐增極端氣候發生機率

聯合國氣象機構世界氣象組織（WMO）今天警告，聖嬰現象（ElNino）預計在7月至9月間迅速發展成強烈事件，恐使極端氣候發生機率升高。

法新社報導，WMO表示聖嬰現象已來臨且未來將迅速增強，呼籲各國做好準備迎接衝擊。

聖嬰現象是一種自然氣候現象，會讓中部及東部赤道太平洋的海面溫度升高，導致全球的風、氣壓及降雨型態發生變化。這種現象通常每2至7年發生一次，每次持續約9至12個月。

WMO將聖嬰現象分為極強、強烈、中、弱4個等級，本次聖嬰現象預計達到次高的「強烈」等級。

WMO秘書長索羅（Celeste Saulo）表示：「聖嬰現象已經開始，預料會迅速增強並發展成強烈事件。這將使乾旱、暴雨，以及陸地與海洋發生熱浪的機率大幅提高。」

這個位於瑞士日內瓦的氣象機構指出，全球主要氣候中心以不同模型推算的預報顯示，中部和東部赤道太平洋的海洋溫度將持續顯著升高，「主要監測區域的單季平均海面溫度異常值預估將超過攝氏2度」。

WMO強調會加強早期預警支援，以協助指引各界防災準備，特別是對氣候變化敏感的農業和醫療等領域。