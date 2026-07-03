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日本東京小學火災11傷 研判教師烘乾私人衣物釀禍

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本東京都一所小學6月19日發生火災，造成學童與教職員共11人分別受輕重傷。該區教育委員會指出，起火原因研判是一名女教師「攜帶電暖器到校，並用來烘乾私人衣物」。

「每日新聞」及「讀賣新聞」報導，發生火警的區立瀧野川第三小學位在東京都北區瀧野川地區。據東京都警視廳目前的調查得知，一名40多歲的女教師曾表示「在音樂準備室裡烘乾洗好的衣服」，而該準備室正是當時的起火點。

根據北區教育委員會記者會的說明，該女教師在火災發生的6月19日早上，到校後便使用家政教室的洗衣機清洗私人衣物，並將其晾曬在音樂教室隔壁的準備室中。此外，她還攜帶了自己的電暖器和循環扇進入準備室內。

當天火災發生於上午11點前，當時該女教師正在準備室隔壁的音樂教室為5年級的24名學生上課。火災發生後，包含擔任導師的男教師在內共26人，透過窗戶逃生至建築外牆的屋簷上，隨後全員皆由消防人員平安救出。北區教育委員會表示，今後將成立檢討會議，調查疏散時的應對措施，預計在本年度內彙整出結果。

此外，北區教育委員會還透露，這間學校向消防署申報的防火管理人，仍登記為3年前已調職的副校長。

校長高草木政浩對此表示：「對於部分行政程序上的疏失，我們感到非常抱歉。」他指出：「在學校放置私人物品或清洗私人衣物，就學校管理的角度而言，確實不妥當。」

日本 火災

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