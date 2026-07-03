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新作首度以女性為主角！書迷徹夜排隊搶購 村上春樹這樣看AI

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本知名作家村上春樹相隔2年推出的新作品今晨開賣，他首度以女性當作長篇小說的主角。 美聯社
日本知名作家村上春樹相隔2年推出的新作品今晨開賣，他首度以女性當作長篇小說的主角。 美聯社

日本知名作家村上春樹相隔2年推出的新作品今晨開賣，他首度以女性當作長篇小說的主角。他表示，他創作小說的方式與人工智慧（AI）生成的內容「截然不同」。

法新社引述日媒報導，村上的新作品「夏帆 TheTale of KAHO」發售後，吸引書迷前往東京的書店徹夜排隊搶購。

共同社今天刊登村上的受訪內容，他表示「AI會考量至今發生過的一切，並透過類比生成內容…但我創作小說的過程與這種方式截然不同」。

隨著生成式AI快速發展，如今已經能用AI創作小說。然而，村上認為，小說家的角色在於「把腦海中乍現的新事物帶進作品」。

村上以「挪威的森林」、「海邊的卡夫卡」等作品聞名。他擅長描寫當代的荒謬與孤寂，作品已經被翻譯成約50種語言。

他新作的女主角是26歲的繪本作家，名叫夏帆。出版社「新潮社」指出，這是首度由女性單獨擔任村上長篇小說的主人公。

村上先前在文藝雜誌「新潮」分4次連載作品，時間橫跨2024年6月到2026年3月，後來經增補與修訂後集結成這次出版的新書。

村上於另一場訪問告訴「朝日新聞」，「我感覺能用過往不同的視角看世界」。

他也說：「當然，我只能想像女性是如何看待世界。但我寫『海邊的卡夫卡』時，是透過一名15歲少年的眼睛看世界。從這個意義來說，小說家可以成為任何人。」

村上還表示，自己過去其實不太喜歡描寫親子關係，但「每寫一部小說，總會有一股衝動，想挑戰自己未曾嘗試的東西」。

他認為：「這一次，這個挑戰或許就是親子關係。」

村上春樹 日本 AI

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