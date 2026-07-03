快訊

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

巴基斯坦西部山區客運墜超過20公尺深谷 至少40人罹難

中央社／ 白夏瓦3日綜合外電報導
巴基斯坦官員表示，一輛客運巴士今天在西部山區偏離道路墜入深谷，墜落高度超過20公尺，造成至少40人罹難。 美聯社
巴基斯坦官員表示，一輛客運巴士今天在西部山區偏離道路墜入深谷，墜落高度超過20公尺，造成至少40人罹難。 美聯社

巴基斯坦官員表示，一輛客運巴士今天在西部山區偏離道路墜入深谷，墜落高度超過20公尺，造成至少40人罹難。

法新社報導，俾路支省（Baluchistan）佐布（Zhob）地區緊急救援中心主管席拉尼（SanaullahSherani）指出：「一輛自奎達市（Quetta）開往白夏瓦（Peshawar）的客運巴士在達納薩（Dana Sar）山區墜入深谷…目前已確認有40人身亡，另有11人受傷。」

席拉尼說，傷者已送醫，其中3人傷勢危急。

他還補充：「這輛巴士墜落約21至24公尺，掉進深谷。」

巴基斯坦

延伸閱讀

泰國11歲童偷開父母皮卡車 衝撞朝聖隊伍8僧侶亡、20多傷

朝聖隊伍遭皮卡車衝撞！泰國重大車禍釀8死20多傷 駕駛竟是11歲男童

影／委內瑞拉強震破2000死！家屬翻屍蛆認親 港口停屍駭人景象曝

偷開車出門…泰國11歲男童駕小貨車失控撞僧侶 釀8死13傷悲劇

相關新聞

韓國足協之亂！世足竟踢出政治黑幕

南韓世足之亂憤怒未平：足協與總教練洪明甫的 「黑箱選任」爭議再度延燒

如何看懂《東京大審》：記憶政治中，錯綜複雜的歷史敘事和角力

一齣戲在落幕之後並沒有真正結束。真正的好戲，往往是散場之後，眾人對「這齣戲到底演了什麼」的爭奪──也就是「記憶政治」。東京審判並非在一九四八年後就結束；真正漫長的，是審判之後各國如何記住它。本書的最後幾章，正是關於東京審判如何被反覆詮釋、挪用、扭曲的記憶政治史。

日本「撞人族」惹錯人！遇南韓壯漢YTR攔人教訓 嚇壞急喊Sorry

日本街頭頻傳刻意撞擊路人的「撞人族」事件，日前有名南韓YouTuber在大阪街頭就目擊一名男子故意撞擊女性路人，便隨即上前攔人，警告對方不要再這樣做...

巴基斯坦西部山區客運墜超過20公尺深谷 至少40人罹難

巴基斯坦官員表示，一輛客運巴士今天在西部山區偏離道路墜入深谷，墜落高度超過20公尺，造成至少40人罹難

各地應對高溫 若干博物館供免費避暑 水上樂園延長開放

從美國中西部到東海岸，大部分地區持續多天遭受「熱穹」籠罩，氣溫超過華氏100度(攝氏38度)，加上濕度，體感溫度會更高。適值獨立250周年，極端高溫給各個慶祝活動帶來諸多不便。

TikTok直播接吻慘了！印尼亞齊女子遭公開鞭刑21下 昏倒仍無法免刑

印尼亞齊省一名女子因與男友在TikTok直播中接吻，被控「在社群媒體上與男子直播做出猥褻行為」，成為當地首位因透過社群媒體違反伊斯蘭教法而遭公開鞭刑的人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。