巴基斯坦西部山區客運墜超過20公尺深谷 至少40人罹難
巴基斯坦官員表示，一輛客運巴士今天在西部山區偏離道路墜入深谷，墜落高度超過20公尺，造成至少40人罹難。
法新社報導，俾路支省（Baluchistan）佐布（Zhob）地區緊急救援中心主管席拉尼（SanaullahSherani）指出：「一輛自奎達市（Quetta）開往白夏瓦（Peshawar）的客運巴士在達納薩（Dana Sar）山區墜入深谷…目前已確認有40人身亡，另有11人受傷。」
席拉尼說，傷者已送醫，其中3人傷勢危急。
他還補充：「這輛巴士墜落約21至24公尺，掉進深谷。」
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