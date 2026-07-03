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日本「撞人族」惹錯人！遇南韓壯漢YTR攔人教訓 嚇壞急喊Sorry

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓YouTuber在日本教訓撞人族。圖片擷取自YT頻道MadBros
南韓YouTuber在日本教訓撞人族。圖片擷取自YT頻道MadBros

日本街頭頻傳刻意撞擊路人的「撞人族」事件，日前有名南韓YouTuber在大阪街頭就目擊一名男子故意撞擊女性路人，便隨即上前攔人，警告對方不要再這樣做，影片曝光後引發熱議。

擁有約60萬訂閱的南韓YouTube頻道「MadBros」，昨日上傳一段影片，片中韓國YouTuber陸恩英（音譯）走在大阪熱鬧的商店街上，結果身邊的女性友人被一位藍衣男子撞肩，起初以為是人潮擁擠造成碰撞，沒想到一路尾隨對方後，發現他專門鎖定女性、外國旅客，或年紀較小的路人下手，撞完人還會與友人相視而笑。

確定對方是蓄意撞人後，陸恩英怒氣沖沖上前攔人，以韓語質問對方「為什麼要這樣到處肩膀撞人？」，並用肩膀回撞男子，還用手比叉叉警告對方不要再這樣做了，面對身材壯碩、氣勢凌人的陸恩英，男子瞬間露出錯愕神情，立即以英文說「Sorry」，尷尬離開現場。

影片曝光，日韓網友紛紛在底下留言，「我是日本女性，謝謝你在日本斥責那個行為怪異、舉止粗魯的男人」、「是教權局海外出差嗎」、「快看他的表情，他簡直要嚇壞了」、「看到那些欺善怕惡的人，遇到身材高大的男性就嚇得不知所措，真的大快人心」。

過去也曾有台灣女童在東京澀谷街頭遭「撞人族」猛力撞飛，其實該行為在日本社會流傳已久，有日本網友就把加害者分成4種類型，第1類是追蹤型，他們會跟蹤受害者，之後進行撞擊；第2類是自以為正義使者型，他們認為受害者在擋路，因此故意撞人；第3類是發洩型，撞人是為了發洩心中怒氣；第4類是橫衝直撞型，這類人不管三七二十一就是要直走， 因此衝撞所有擋住他行進路線的行人。

撞人 南韓 日本

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