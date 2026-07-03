西澳鯨魚遷徙數量遽跌6成 科學家疑H5禽流感影響

澳洲西澳州（WA）南岸今年鯨魚遷徙數量，較去年下跌約6成，遠超出每年增加或減少2成的正常波動範圍。對此，科學界目前仍然未能提供確切解釋；有科學家認為，不能排除H5禽流感影響到鯨魚生態或行為的可能性。

澳洲公廣媒體ABC於6月30日報導，作為全球最重要鯨魚遷徙航道之一的西澳州南岸海岸線，今年鯨魚數量較去年下跌6成，引起科學家和賞鯨觀光業者擔憂，指鯨魚可能因為不明因素而遭遇生存威脅。

西澳海岸線是多個鯨魚物種的重要遷徙路線；其中，座頭鯨通常是在每年6月至11月期間會從該區域向北遷移，前往其繁殖區域。

澳洲鯨豚拯救及研究組織（ORRCA）今年6月底公布全國鯨魚普查報告指出，位於西澳州伯斯（Perth）以南260公里的博物學家角（Cape Naturaliste），科學家和觀察志工今年僅測得22頭座頭鯨；比2025年公布的69頭和2024年的62頭少很多。

海洋地理研究組織（Geographe Marine Research）主席喬利芙（Capri Jolliffe）認為，今年的鯨魚遷徙數據並不尋常，遠遠超出了科學家預期的20%波動範圍。她指出，如果單單是因為食物不足的話，並不足以造成如此波動幅度，因此「肯定還有其他因素。」

民間研究機構表示關注；政府則採取觀望態度。

西澳州政府生物多樣性保護和景點廳（DBCA）一位不具名發言人發布聲明表示，當局並未發現西澳西南部座頭鯨活動顯著減少的情況；聲明鯨魚每年遷徙的時間，可能會有長達數星期的差異；有些年分的鯨魚數量會比其他年分多，這可能是由於繁殖週期或食物供應情況所造成的。

但有觀光業者察覺到，今年鯨魚的活動情況出現異常。克勞斯（Cross）表示，他從事賞鯨船生意長達17年，今年看到最少鯨魚；按照他的員工觀察遷徙鯨魚數據，在一個週末期間的兩趟出海航程內，合計看到32頭鯨魚；遠低於去年同期的93頭，表示自己從未遇過（西澳州）弗林德灣（Flinders Bay）的鯨魚數量像今年這麼少。

克勞斯強調，除了數量減少之外，鯨魚的行為表現亦出現異常。他說：「我們看到鯨魚狀態不佳，這背後肯定有什麼原因。」

喬利芙提到，有人觀察到西澳海岸線上的鯨魚出現了「令人擔憂的行為」；例如在道斯維爾（Dawesville）有一頭南露脊鯨（southern Rightwhale）「似乎迷失了方向，一直在原地打轉」。

喬利芙及其研究團隊推測，鯨魚數量下降可能是因為H5型禽流感傳播所致。

西澳州南海岸的遷徙海鳥中，目前已確診4例H5型禽流感病例；另外，在南澳洲（SA）也有1例確診。

喬利芙相信，鯨魚在靠近南極洲的自然棲息地中，有可能與感染病毒的海鳥發生近距離接觸。

澳洲海洋科學家皮羅塔（Vanessa Pirotta）認為，不能排除H5型禽流感造成鯨魚數量下跌的可能性。她說：「這些鯨魚正在遷移到南極洲等地區；我們知道，禽流感在傳入澳洲之前，就已經存在於這些地區。」

ABC報導提到，對於西澳州南岸今年鯨魚遷徙數量遽跌的原因，目前科學界尚未有確切的定論。